Festa de Janeiro a Janeiro: em Salvador, cada isopor é uma gandaia

Festa aqui não significa ruptura do cotidiano, diz especialista

O teórico Jean Duvignaud afirma, em uma das suas teses sobre o cotidiano, que a festa é a ruptura da vida social. As celebrações coletivas, diz Duvignaud, são uma forma de vivência momentânea e alternativa. Muito provavelmente, o pensador francês jamais conheceu de perto o dia a dia do agente de portaria Roberval Francisco dos Santos, 32 anos, o qual encontramos em um ponto de ônibus com um churrasquinho de gato em uma das mãos e um copo de cerveja na outra. Esperava o ônibus para voltar para casa.

Sujeito comum, repete o que muitos soteropolitanos fazem no dia a dia. E coloca por terra a tese de Duvignaud. “Rapaz, a partir de quarta-feira já começa o putetê”, diz. A vida de Roberval, como a de muitos de nós, é um Carnaval em cada isopor. O ponto de ônibus que ele estava, bem em frente ao Posto dos Namorados, na Pituba, àquela altura era uma festa de largo. Uma lavagem antes do retorno para o conforto do lar.

Banquetas de plástico se espalhavam pelo ponto. Uns serviam de assento, outros de mesa para o acarajé ou a passarinha. O som, que no momento em que estivemos no local variou entre Roberto Carlos, Estakazero, Harmonia do Samba e Pablo, partia de uma caixa ligada em uma tomada que surgia do chão. A galera dançava qualquer música. E o suor descendo

“Rapaz, se minha mulher souber que o ponto de ônibus que eu pego o buzu pra casa é essa gandaia... Tomara que ela não leia essa matéria”, reza Ruberval

Enquanto passa o Grande Circular 2 ou o Doron R1, o pessoal se aplica na gelada ou se esquenta na dança com outro - ou outra - usuária qualquer dos transporte público. “A galera se arma de verdade aqui. Não vou dizer que já me armei porque sou casado”, riu Roberval. “O pessoal é uma correria retada, né? No tempo vago vai fazer o que? Esculhambar um pouquinho”, explicou o vendedor do espetinho de gato, que pediu para ser identificado como Chico do Churrasco.

(Ilustração: Pedro Marighella/Divulgação)

Cotidianização da festa

Na Bahia, especialmente em Salvador, a relação de cotidiano e festa é indissociável, confirma Jânio Roque de Castro, professor de geografia cultural da Uneb e especialista em festas populares. “Na Bahia, a festa não significa ruptura do cotidiano, como diz o francês Jean Duvignaud. Aqui isso não se aplica. Essa visão europeia da relação de cotidiano e festa pode servir para eles, mas por aqui essa relação é diferente”, afirma Jânio Roque.

“Nosso contexto geográfico-cultural do que chamamos de festa tem outra perspectiva. O que a gente vê aqui é a cotidianação da festa”, observa Jânio Roque.

Realmente, é o que se vê na festa de largo que se forma nos arredores do Shopping Sumaré, na Avenida Tancredo Neves. Nem bem saiu do trabalho, uma multidão se forma próximo a um “cai duro” que vende pratos de maniçoba incrivelmente saborosos. Um contraste ao clima empresarial dos arranha-céus da Tancredo Neves e seu público engravatado.

Em uma mesa improvisada dentro do posto de gasolina, a dupla Niltinho e Zuca coloca também panelões de sarapatel, dobradinha, moqueca de fato e xinxim de bofe. São os próprios engravatados que caem matando. É só pegar uma “canela de pedreiro” na loja de conveniência e pode começar a descaração. “É o jeito da gente, né? Tudo tá bom, tudo é motivo para tomar uma cerveja e comer uma maniçoba. Basta um isopor e uma comidinha boa”, afirma Ivanildo Barbosa, o Niltinho, 49 anos.

“Nossa cultura é da gandaia. Nada de formalidade, tudo improvisado”, emenda Luiz Heine, 62 anos, que trabalha como vendedor de seminovos ali perto e, entre um expediente e outro, bate ponto na “lavagem do Sumaré” e faz questão de pegar com gosto o prato de maniçoba. Na verdade, as resenhas do Sumaré ressurgem até durante o trabalho.

Frequentadores do lugar criaram um grupo de Whatts App para bater papo e marcar os “merengues”. “Quando o pessoal faz a foto da latinha e bota no grupo a gente já fica doido”, diz Marcelo Souza, 37 anos, que tem um escritório de eventos em um dos prédios da região.

“Entende porque em Salvador as coisas não são tão dicotomizadas? É como o sagrado e o profano aqui. São indissociáveis. Da mesma forma que, nos interstícios do seu cotidiano, o baiano sempre arruma uma festa. Para no barzinho, liga um som, faz um sambinha, toma uma cerveja enquanto espera o ônibus”, enfatiza Jânio Roque.

O professor, aliás, vive na pele a própria pesquisa. “Temos que marcar nossa conversa pela manhã porque de tarde eu vou para o aniversário de Cachoeira. Vai ter um samba de roda hoje lá e não quero perder”, disse ele, no dia anterior à entrevista.

Niltinho é o responsável pela maniçoba do Sumaré, na Avenida Tancredo Neves

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Gandaia

Nem seria preciso dizer que aqui fazemos Carnaval de Janeiro a Janeiro. Pouco antes, inclusive, tem Lavagem de Santa Bárbara, Festa do Bonfim, de Iemanjá, de Itapuã e companhia limitada. Nosso Réveillon

dura a semana inteira. No 2 de fevereiro, é festa na terra e no mar. Saímos do reinado de Momo esperando ansiosamente pelo reinado de João. São João. Nesse ínterim, acontecem ensaios de verão e inverno. Tem também Salvador Fest, Melhor Segunda-Feira, Santinha, Sarau, Festival de Verão e da Primavera. Todos esses são importantes, inclusive para a economia da cidade. O último Carnaval movimentou R$ 1,2 bilhão. Só o Grupo Petrópolis, da Itaipava, investiu R$ 3 milhões - a cerveja é campeã de consumo em Salvador. “Precisamos retribuir e investir cada vez na fidelização”, diz a gerente de propaganda do grupo, Eliana Cassandre.

Mas, se não for Carnaval, se não tiver Lavagem do Rio Vermelho, se não tiver ensaio das bandas de axé e pagode ou show de Saulo ou de Brown, não tem problema nenhum. O soteropolitano vai fazer a festa do mesmo jeito. Basta seguir uma tradição, como a segunda-feira gorda da Ribeira, que ainda resiste com os cozidos nas barracas. “De vez em quando rola um partido alto”, diz Viviane Santana, moradora antiga do bairro da Peníssula Itapagipana.

Se preferir, basta escolher um bar e, em vez de entrar nele, tomar uma no isopor, do lado de fora, como fazem na frente do Chupito, no Rio Vermelho. Um fenômeno quase inexplicável. Calçadas lotadas de jovens e tomadas por isopores transformam a região do Chupito em uma festa de largo que ocorre três ou quatro dias da semana, sem falar nas vésperas de feriados.

O que leva tantos jovens a ficar horas e horas em pé, consumindo bebidas, ouvindo o som do carro e conversando? O mistério do Chupito é o mesmo de outros tantos de Salvador e tem uma infinidade de respostas.

“A galera segue o fluxo. Basta começar a aglomeração”, explica o estudante Celso Mendes, 19.

“Vim aqui nas últimas nove semanas”, revelou. Baiano é assim: uma gandaia em cada isopor.

Quando gente vira arte

Gente junta, festa, diversão. Tudo isso é tema do trabalho do artista visual soteropolitano Pedro Marighuella, que tem voltado seu olhar para processos culturais, com destaque para o potencial crítico da diversão. Um exemplar do trabalho de Pedro está nesta reportagem. Conheça um pouco do trabalho do baiano nessa conversa dele com o CORREIO:

De onde vem a escolha do tema para este trabalho? O que te seduz nas aglomerações humanas em Salvador?

Gosto de pensar no potencial crítico da diversão, do encontro... convergindo, através de argumentos gráficos, malandramente até a ideia de transformação da civilização em modelos políticos utópicos viabilizados pela diversão e pelo prazer.

Ainda mais, porque percebi no circuito de artes visuais, em minha e outras gerações próximas, uma tendência em invisibilizar o contexto festivo de Salvador, principalmente quando o tema é Carnaval e manifestações artísticas de massa da cidade.

Ao meu ver, esse comportamento, numa história recente, esvaziou a capacidade de produzir diálogo entre os diversos perfis fomentados pela cidade, dando espaço pro argumento inócuo da alta e baixa cultura e percepção coletiva deficiente.

Chateado com tudo isso, resolvi que queria tomar a ocupação humana da rua no contexto de diversão como um assunto a ser abordado diretamente, formando um pacto com elementos que faziam parte de minha vivência cotidiana.



Como são feitas as ilustrações até chegar a este resultado? Qual o passo a passo?

Bem, boa parte de minhas ilustrações são feitas a partir de referências de outras imagens. Fotos ou captura de trechos de vídeos conseguidos principalmente na internet ou do meu acervo pessoal.

Pra evidenciar o aspecto narrativo e dirigido ao contexto original, muitas das vezes trabalho a partir de projeções dessas imagens em papel pra dali desenhar com marcador.



Quais festas, manifestações ou locais da cidade (pode ser aglomerações pouco conhecidas de bairros, lavagens tradicionais ou determinado desfile no Carnaval, enfim) você considera mais curiosos e mais inspiram seu trabalho?

Não tem algum lugar ou evento específico que eu goste mais.



Pela sua vivência de artista observador, porque você acha que o baiano gosta tanto de transformar tudo em festa de largo, aproveitando qualquer tempo ocioso para se aglomerar ao redor de qualquer isopor, em qualquer esquina?

Porque o contexto institucional é historicamente insuficiente pra cumprir os desejos das pessoas. E o espaço público não é acessível, estruturado... Assim, demanda uma reformulação contínua. Assim, a ocupação, se torna mais do que um hábito, um meio de sobreviver num ambiente de falta.

(Ilustração: Pedro Marighella/Divulgação)