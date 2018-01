Festa do Senhor do Bonfim acaba hoje com procissão

Dia amanheceu com alvorada de fogos. Missas serão às 5h, 6h, 7h30, 10h e 15h

As homenagens ao Senhor do Bonfim terminam hoje, em Salvador, com a programação religiosa na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, na Colina Sagrada, em Salvador. Hoje, além das missas - às 5h, 6h, 7h30, 10h e 15h, tem alvorada de fogos às 5h, a tradicional Procissão dos Três Pedidos, partindo da Igreja dos Mares, e a bênção final do Santíssimo Sacramento.

As homenagens ao santo começaram no último dia 4 de janeiro, com o hasteamento da Bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim e o início da novena, que seguiu até o dia 13. Já Lavagem do Bonfim aconteceu no último dia 11 de janeiro, entre a Conceição da Praia e a Colina Sagrada.