Festas animam Rio Vermelho no Dia de Iemanjá; programe-se

Música embala as quase 24 horas ininterruptas de agito pelo bairro

No dia 2 de fevereiro, dia de saudar Yemanjá, todos os caminhos levam ao Rio Vermelho. O burburinho começa na véspera, quando os devotos dão início à entrega dos presentes para a Rainha do Mar. E se a ideia é sair sem rumo transitando pela orla do bairro, pode ter uma certeza: você vai ouvir (e ver) de tudo! Flores, devoção e encontros são embalados por muita música nas quase 24 horas ininterruptas de agito pelo bairro. Mas se o negócio é sair com um programa certo, a gente ajuda também! De estilos e preços variados, as opções são muitas. Tem samba, MPB, rock, rap, reggae, pagode...Quem quiser chegar para o almoço, garante a feijoada em muitas delas - é que o prato reina absolto nas festas pagas que acontecem no bairro.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Festival Oferendas, por exemplo, segue sendo uma das ótimas opções da data. Aliás, esse é um dos eventos que começam ainda na madrugada do dia 2. Promovido pelo Lálá Multiespaço em parceria com mais de 100 artistas e colaboradores, o festival promove uma série de apresentações gratuitas na varanda da casa, que vira um palco voltado para a rua. O ponto alto do evento promete ser o encontro entre Larissa Luz e Baco Exu do Blues, marcado para as 19h20.

Outro destaque é a Enxaguada de Yemanjá, que pelo segundo ano consecutivo acontece na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe). Comandada por Carlinhos Brown, a festa terá como convidados Diogo Nogueira, Timbalada, Mariene de Castro, Margareth Menezes e Filhos de Gandhy.

O CORREIO listou mais de 10 eventos, a maioria concentrada no bairro do Rio Vermelho, que acontecem neste 2 de fevereiro. Confira relação completa abaixo:

FESTIVAL OFERENDAS - Evento colaborativo realizado pelo Lálá conta com apresentação de dezenas de artistas, que fazem seus shows na varanda da casa localizada na Rua da Paciência. Apesar de as apresentações serem voltadas para a rua e abertas ao público, os custos de infraestrutura são cobertos por uma campanha de financiamento coletivo no site Kickante (acesse aqui). O público pode patrocinar o evento com valores diversos, a partir de R$ 10, e receber recompensas como turbantes, cartazes da artista Nila Carneiro e acesso ao espaço nos dias de festa. Os ingressos para acessar a casa também serão vendidos nos dias do evento por R$ 35.

Encontro de Baco Exu do Blues e Larissa Luz na varanda do Lálá Multiespaço promete ser ponto alto do Festival Oferendas

Confira programação completa, com horários: 00:00 Luiza Lian; 00:30 DJ Mozaum & Patricktor4; 00:50 Livia Nery E BNegão; 01:50 Marcia Castro & Afrobapho; 5:00 Performance Artística Lavagem; 12:00 Coletivo NozMoskada; 12:50 Festa Pilantragi; 13:40 JosyAra convida Giovani Cidreira, Alessandra Leão, Bruno Capinan, Talita Avelino e Manuela Rodrigues; 14:40 Baile Esquema Novo; 15:30 Iara Rennó convida Alzira E, Andreia Dias, Nina Becker, Péricles Cavalcanti e Leo Cavalcanti; 16:30 Riffs & Suzi 4Tons; 17:30 Africania; 18:30 DJ Tutu Moraes; 19:20 Larissa Luz convida Baco Exu do Blues; 20:20 DJ Jerônimo Sodré & DJ Grace Kelly. Serviço: Lálá Multiespaço (Rua da Paciência, 329, Rio Vermelho). Gratuito. Informações: 71 99974-4248.

YEMANJÁ NO BECO - Localizado ao lado da Borracharia, uma das boates mais famosas do bairro, o Beco do Rio Vermelho será palco para a festa que reúne o cantor Denny Denan e as bandas Filhos de Jorge e Água Fresca. DJ Naylson também anima o evento. Serviço: Beco do Rio Vermelho (ao lado da Borracharia), a partir das 14h. Ingressos: R$ 60. Vendas no Balcão de Ingressos, Pida e no site sympla.com.br. Informações: 3379-5360



Denny leva clima de pré-Carnaval para o Beco do Rio Vermelho (Foto: Mateus Ross)



YEMANJÁ É BLACK - Sétima edição do evento será embalada pelos tambores do Ilê Aiyê, pela black music de Denise Correia e a banda Na Veia da Nêga, além do balanço da fusão de ritmos que passeiam pela África, Cuba, EUA e Américas produzido pela DJ Bieta. O evento, que celebra a tradição, cultura e identidade negras no dia dedicado à Rainha do Mar, ainda serve uma feijoada para o público pagante - que é identificado com uma camisa e pulseira e pode sair pelas ruas do bairro e voltar para a festa. O espaço tem vista privilegiada da Colônia de Pescadores Z-1, de onde sai o presente principal para Iemanjá no fim da tarde. Serviço: Santa Maria Bar e Restaurante (Largo de Santana). Ingressos: R$ 120 (individual).

FEIJOADA DE YEMANJÁ NO RV LOUNGE - Restaurante localizado na Vila Caramuru serve feijoada em festa animada pela banda Irmãos do Samba. O evento, que começa às 13h, se estende até o início da Enxaguada de Yemanjá. Quem quiser chegar mais cedo, curte ainda o som do DJ Júlio. Serviço: RV Lounge (Vila Caramuru). Ingressos: R$ 90.

ENXAGUADA DE YEMANJÁ - Pelo segundo ano consecutivo, Carlinhos Brown comanda a festa na Vila Caramuru. Dessa vez, ele convida Diogo Nogueira, Mariene de Castro, Timbalada, Margareth Menezes e os Filhos de Gandhy para participações. Serviço: Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), a partir das 16h. Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 120 (área vip). À venda nos balcões dos Shoppings, Ticketmix e no site ingressos.carlinhosbrown.com.br.

Brown comanda pelo segundo ano consecutivo Enxaguada de Yemanjá, na Vila Caramuru (Foto: Imas Pereira/ Divulgação)



YEMANJÁ NO ZEN - Celebrando os 20 anos de carreira completados no dia 2 de fevereiro, o grupo Batifun comanda a festa Yemanjá no Zen. Serão 3h de muito samba, com participação de convidados pra lá de especiais. No repertório, sucessos do grupo como Abana, Batidas do Coração, Ziriguidum do Batifun, dentre outros, além das releituras de hits atuais em ritmo de samba. Serviço: Zen Salvador (Rio Vermelho), a partir das 13h. Ingressos: R$ 60 (primeiro lote). Informações : 71 3335-3335 l 99953-6575.

FESTA DE IEMANJÁ NO SOLAR - Localizado na Rua Fonte do Boi, o restaurante serve um cardápio especial elaborado pela chef Andréa Nascimento, com duas opções: uma feijoada de frutos do mar e maniçoba. Já na chegada, os convidados recebem um drink exclusivo de boas vindas, o Odoyá, para já ir entrando no clima. Para animar os convidados, haverá ainda, shows da cantora Talita Avelino e do grupo Skanibais. Serviço: Solar Rio Vermelho (Rua Fonte do Boi, nº 24 – Rio Vermelho), das 10h às 21h. Ingressos: R$ 25 (primeiro lote) e R$ 30 (no dia). Informações: (71) 3012.9360 ou pelo e-mail contato@restaurantesolar.com.

Skanibais é atração da festa promovida pelo restaurante Solar, que serve feijoada de frutos do mar e maniçoba (Foto: Divulgação)

DOIS DE FEVEREIRO NA CASA DA MÃE - Localizada em frente à colônia de pescadores, a Casa da Mãe também serve uma feijoada no almoço do dia 2 de fevereiro. O cardápio, assinado pela chef, cantora e compositora Stella Maris, inclui ainda caldos e bebidas. Serviço: Casa da Mãe (Rua Guedes Cabral, 81), a partir das 13h. Ingressos: R$ 100. Reservas: 71 99926-2101.

OFERENDA MUSICAL - Pelo quinto ano consecutivo, a loja Midialouca promove a Oferenda Musical. O evento gratuito reúne Rafael Pondé, Dendê S/A e o DJ Ian Nunes, atrações que misturam estilos musicais como o pop, reggae, ijexá, samba e rock. Marcada para começar às 16h, a festa aberta ao público promete levar milhares de pessoas à Rua Fonte do Boi, uma das mais famosas do bairro. Serviço: Loja Midialouca (Rua Fonte do Boi, 81 – Rio Vermelho), a partir das 16h. Gratuito.

CIRCUITO RV - Integrada ao Festival Lado BA, a iniciativa que une quatro espaços do bairro (Commons, Dogueria, Clube Banhof e Tropos) irá apresentar um panorama da cena musical baiana ao público que irá circular na festa de Iemanjá.

No dia 1º de fevereiro, a festa começa às 19h. Na Tropos, se apresentam DJ Beco Dranoff (EUA/BR), Ba_co, Suinga Banda e Pirombeira. O esquema é pague quanto puder. No Clube Banhof (antiga Idearium), acontece a Festa Punanny, a partir das 0h. A festa celebra a música feita por mulheres com shows de Mis Ivy (SP), Larissa Luz (participação), Feminine Hi-Fi (SP), Dj Nai Sena, Dj Odara Kadiegi (BSB) e Dj Raiz. Os ingressos custam R$ 15.

Banda Afrocidade, de Camaçari, é atração do palco montado em frente a Commons (Foto: Divulgação)

No dia 2 de fevereiro, a Commons abre as portas a partir das 16h para um show gratuito com RadioMundi, Afrocidade e Di Maré. Na Dogueria, a partir das 17h, se apresentam Circo de Marvin, Funfun DúDú e Nossos Baianos. Os shows na Commons e na Dogueria são gratuitos.

Embora já existam palcos que realizem shows na festa há 15 anos, como o do Portela Café e o montado em frente a Cia da Pizza, essa é a primeira vez que se organiza este circuito com uma comunicação e curadoria integrada entre os espaços. A idéia é que ações integradas possam fluir durante todo o ano e que outros espaços passem a integrar este circuito.

FÉMENINA - Para celebrar o poder feminino, o FéMenina - Rede de Afetos promove pelo segundo ano consecutivo uma espécie de cortejo manifesto. Com música, performances e um manifesto, o cortejo será formado por mulheres e homens que juntos colocarão nas ruas as discussões sobre o feminismo durante a Festa de Yemanjá. Antes de ganhar as ruas do Rio Vermelho, o Cortejo promoverá um show musical com uma banda formada inteiramente por mulheres que terá entre as convidadas as cantoras Luíza Britto, Jadsa Castro, Aîace Fèlix, Ione Papas, Manuela Rodrigues, Sandyalê e Maira Lins. A apresentação só poderá ser acompanhada por quem adquirir as camisas do evento. Serviço: Casa Guió (Rua Odilon Santos, 202, Rio Vermelho), a partir das 7h30. O cortejo sai às 10h. Ingressos: R$ 45. À venda no local e no site sympla.com.

PERFORMENCE LAVAGEM - As artistas Raiça Bomfim e Olga Lamas realizam o ato performático Lavagem na manhã do dia 2 de fevereiro, a partir das 6h. A performance levará um cortejo de mulheres pelas ruas do Rio Vermelho, evocando em suas presenças a "lavagem" das memórias diversas de violências sofridas e impregnadas em seus corpos, nas paredes, calçadas e ruas da cidade. O cortejo segue até a beira mar, onde essa pequena multidão de mulheres fará a entrega/oferenda de suas cabeças cobertas de flores à Rainha das águas. O ato performático acontecerá na Alvorada de Iemanjá, saindo do Lalá Multiespaço em direção à Praia da Paciência. Serviço: Rua e Praia da Paciência - Rio Vermelho (Saída do Lalá Multiespaço), às 6h (na alvorada). Gratuito.

OESSI - Inaugurado recentemente, o bar localizado na Rua Ihéus promove um dia inteiro de experiências para celebrar o Dia de Iemanjá. A casa abrirá às 6h30 para troca do convite pela pulseira de acesso com bufê de café da manhã nordestino e distribuição de flores para os que forem acompanhar o cortejo. A partir das 11h será montado o bufê de feijoada, que além de uma série de entradinhas preparadas pelo chef Adailton Alves, contará também com a opção de feijoada vegana, incluindo os adeptos do veganismo. Uma sereia, representando da rainha das águas, fará o receptivo dos convidados para muitas selfies e fotos ao som da animada banda de Cíntia Cris – ex cantora da Banda Reflexus – e DJs. Após os festejos, o bar segue em atividade normal, até a meia-noite. Serviço: Oessi Restô-Bar (Rua Ilhéus, 71 – Rio Vermelho; ao lado da 12ª Companhia da Polícia Militar), das 6h30 às 17h. Ingressos: R$ 96 (individual), R$ 180 (casal). Informações: 71 9 9203-4320.

Saulo encerra festejos no Yatch Clube; abertura fica com Alexandre Peixe (Foto: Divulgação)

FEIJOADA DO YATCH - Fora do circuito do Rio Vermelho, o Yatch Club da Bahia promove uma feijoada em clima de pré-Carnaval. Sob comando de Alexandre Peixe e Saulo, a festa será embalada por muitos sucessos dos dois cantores e compositores. Enquanto Peixe abre o evento às 13h, Saulo é quem encerra, a partir das 17h. Os convites para a Feijoada do Yacth, em que Peixe se apresenta, já estão esgotados, mas o show de Saulo é gratuito para associados e seus convidados pagam o valor do convite do dia, que custa R$ 200, mediante a disponibilidade na secretaria do clube. Serviço: Yatch Clube da Bahia (Ladeira da Barra), a partir das 13h.