Festas matam a saudade de quem não se conforma com o fim do Carnaval

Carlinhos Brown, Timbalada e Amanda Santiago são alguns dos artistas que se apresentam neste fim de semana

Mais de dez dias de festa, muitas horas de música, incontáveis artistas... O Carnaval passou, mas ainda tem gente com sede de folia. O que não é um problema, afinal tem muito confete para rolar neste fim de semana, quando Salvador será tomada pelas famosas ressacas de Carnaval.

Não acompanhou a despedida de Carlinhos Brown no Arrastão da Meia-Noite? Pois a Ressaca Club du Timball, comandada pelo multiartista, é mais uma chance de sentir de perto o clima da folia do cantor que anunciou sua despedida do Carnaval de rua, depois de quase 40 anos.

A força percussiva da Timbalada, também marcante na festa de momo, vai fazer parte da Ressaca Club du Timball que acontece domingo (18), no Othon, em Ondina, às 16h. Além do grupo que está sob comando dos cantores Buja Ferreira, Rafa Chagas e Paula Sanffer, a festa inclui show da banda Electrotimba.

Outro destaque é o show da cantora Amanda Santiago, que também passou pela Timbalada e promete um som percussivo sábado (17), no Largo Tereza Batista, Pelourinho, às 20h. Batizada de Batucada Brasilady, a apresentação inclui músicas de Brown, Timbalada e Os Novos Baianos.

Para quem não aguenta esperar e já quer começar a matar a saudade nesta sexta (16), a Ressaca do Zen vai contar com show do sertanejo de Danniel Vieira que na Quarta-Feira de Cinzas participou do tradicional arrastão na Barra. Um pouquinho do que foi visto no circuito vai fazer parte do repertório do show que acontece no Zen Salvador.

Até quem estiver fora de Salvador terá mais uma chance. A Praia do Forte, por exemplo, vai receber a festa Ressaca de Carnaval com show da cantora Ana Mametto e participação da veterana Araketu, que entram em cena sexta (16), às 20h30, no Projeto Tamar. Agora é só preparar o confete e a energia.

Sob comando de Rafa, Paula e Buja, Timbalada se apresenta domingo (18) (Foto: Imas Pereira/Divulgação) Amanda Santiago sábado (17) canta no Pelô (Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio) Ana Mametto faz show na Praia do Forte sexta (16), na Praia do Forte (Foto: Betto Jr./Arquivo Correio)

Para curar a ressaca

Ressaca do Zen: Sexta (16), às 20h, com Danniel Vieira e Mej Comigo

Sábado (17), às 20h, com Pra Casar e André e Mauro

Domingo (18), às 21h, com Guig Ghetto e Nata do Samba

Ingresso: R$ 60 (cada dia)

Onde: Zen Salvador (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 311, Rio Vermelho)

Ressaca de Carnaval : Sexta (16), às 20h30, com Mametto e participação de banda Araketu

Ingresso: R$ 30 | R$ 15

Onde: Projeto Tamar, Praia do Forte (a 80 km de Salvador).

Amanda Santiago: Sábado (17), às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20 (pista) e R$ 80 (camarote)

Onde​​​​: Largo Tereza Batista (Pelourinho)

Ressaca Club Du Timball: Domingo (18), às 16h, com Carlinhos Brown, Timbalada e Electrotimba

Ingresso: R$ 70

Onde: Othon (Avenida Oceânica, Ondina)