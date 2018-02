Festas particulares reúnem rainhas vaidosas como Iemanjá

Vestidas com roupas cheias de glamour, muitas nem colocaram os pés na areia

Maquiagens impecáveis, tiaras de concha no cabelo, espelho, saltos finos, bolsinhas de mão, plataformas, vestidos e saias longas. Vaidosas como Iemanjá, as rainhas dos looks dominaram a cena nas feijoadas e eventos privados do Rio Vermelho, neste 2 de fevereiro. Vestidas com roupas distantes daquelas recomendadas para enfrentar uma festa de largo, muitas, inclusive, nem colocaram os pés na areia.

Depois de comer uma feijoada com os amigos na Cabana da Cely, a turismóloga baiana Silvia Costa, 42 anos, foi direto para a Enxaguada de Yemanjá curtir o show de Carlinhos Brown, na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe). Quando chegou na porta, porém, não encontrou a amiga e imediatamente pegou o celular para dar uma bronca nela. “Cadê você? Como assim está na fila para jogar as flores no mar? Estou aqui só te esperando!”, reclamou.

Silvia deu presente a Iemanjá no ano passado, mas esse ano veio só pra festa (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Silvia, que estava toda trabalhada no salto e no dourado, disse que esse ano optou pelo conforto das festas e não ia nem chegar perto da areia. “No ano passado, eu fui de gandaia com a turma de bike e joguei flores no mar, mas este ano fiquei pra festa. O público é diferente, tem mais conforto. Além disso, festa de largo é festa de largo, né? É aperto, banheiro químico lotado...”, justificou rindo.

Vestida no glamour, de salto plataforma e saia longa no estilo sereia, a advogada brasiliense Shamira Toledo, 34, dedicou seu 2 de fevereiro para curtir com tranquilidade a feijoada do restaurante RV Lounge. “Queria uma roupa mais fresca, porque hoje vou ficar só por aqui. Já fiz minhas obrigações ontem”, explicou Shamira, que jogou suas flores para Iemanjá na quinta-feira (1º) à noite.

Shamira optou por um cropped e um saião salmão para curtir a festa; obrigações religiosas cumpriu ontem (Foto: Laura Fernandes/CORREIO)

Radicada em Salvador há um ano, a advogada contou que seu avô de santo é baiano e, por isso, vem para a capital todos os anos para cumprir com suas obrigações religiosas. “Sou devota, filha de Iemanjá. Venho todo ano, há dez anos. Faça chuva ou faça sol, com dinheiro ou sem dinheiro”, justificou Shamira, com bom humor. “É uma festa linda, eclética e que só o baiano sabe fazer”, elogiou.

Carlinhos Brown no comando da Enxaguada de Yemanjá, na Vila Caramuru (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Também vestida com uma saia longa, com direito a bolsinha de mão, a estudante Milena Carvalho, 19, estava na dúvida se ia ou não descer do salto, afinal, este ano decidiu onde passaria o 2 de fevereiro a partir de um único fator: a feijoada. Ou seja, a devoção a Iemanjá foi cumprida da varanda do RV Lounge, no conforto. Questionada sobre o motivo de ter escolhido aquele figurino para a festa de largo, Milena sorriu garantindo que o dia pedia roupas leves, com cores claras e que o salto plataforma era “definitivamente mais confortável”.

Milena toda produzida para comer feijoada (Foto: Laura Fernandes/CORREIO)

Deixar de assistir ao tradicional cortejo com o presente para Iemanjá não foi problema para quem optou pelas festas particulares, porque até isso algumas delas ofereceram. Carlinhos Brown, por exemplo, iniciou seu show na Enxaguada de Yemanjá depois de um cortejo com os Filhos de Gandhy que levaram a imagem da Rainha do Mar e um balaio de presente até o palco. “Todo mundo salve a Rainha do Mar. Odoyá! Nos dê seu axé, sua glória e amor divino, porque te amamos, mãe”, disse Brown.

Pela primeira vez em Salvador e no 2 de fevereiro, a comerciante argentina Maria Ojeia, 35, escolheu conhecer os festejos com os amigos no show de Brown, que estava com ingressos esgotados.

A argentina Maria sambou com sandálias de salto (Foto: Laura Fernande/CORREIO)

“É tudo muito bonito, muita alegre”, elogiou a turista, que estava vestida com roupas leves e sandálias Havaianas de salto. O conforto, garantiu ela, era o mais importante no look do dia de festa no mar. “Pra mim é melhor sambar de salto. Não gosto de saltos pequeninos”, disse, gargalhando.