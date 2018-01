Festival aborda a participação feminina na Capoeira

Evento tem entrada gratuita e segue até o sábado (27), no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo

A arquiteta Raffaella Grossi conheceu a capoeira há dez anos em sua cidade natal: Milão, na Itália. A formação acadêmica terminou lhe permitindo conhecer o Brasil e fazer um intercâmbio em Salvador. De volta ao país de origem, começou a dar aulas de capoeira, terminou conhecendo um brasileiro e, com ele, decidiu voltar ao país. O relacionamento não foi adiante, mas a italiana já havia sido seduzida por essa luta arte genuinamente nacional. Nessa quianta-feira (25), Raffaella ou, simplesmente, monitora Chapinha, era mais uma das capoeiristas que ministraram oficinas durante a sétima edição do Festival Internacional de Capoeiragem. O evento – realizado no Forte da Capoeira, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo – prossegue até sábado (27), é gratuita e reúne capoeiristas de mais de 20 países.

A Monitora Chapinha (Raffaella Grossi) trabalha no Espaço Criança, voltado especialmente para o público infantil (foto: Arisson Marinho)

De acordo com uma das produtoras da realização Flávia Veiga, o grande objetivo do encontro reside em difundir a capoeira, além de possibilitar o intercâmbio de experiências entre os praticantes de todo o mundo. “A capoeira tem um papel importantíssimo em divulgar o Brasil e a Bahia para o mundo, além de ser um veículo poderoso de difusão da língua portuguesa”, completa.

“A capoeira, de uma maneira geral, está passando por um momento de reflexão e atitudes cada vez mais voltadas para suas raízes. A nossa intenção é contextualizar, de maneira mais forte nesta 7ª edição, a musicalidade da capoeira dentro desta conjuntura”, afirma Mestre Balão, anfitrião do Festival.

Nessa sexta-feira (26), o evento começa com a roda de conversa A Mulher na Capoeira: Desafios e Perspectivas, segue com as oficinas voltadas para Maculelê, Capoeira e Musicalidade e termina com batizado e troca de graduação, além de samba. No local, a mestra Patrícia (Patrícia Mascarenhas Fernandes), do grupo Urucungo Capoeira, vai apresentar um relato de suas experiências na jornada de muitos anos de capoeira. A Roda de Conversa tem por objetivo compartilhar experiências de mulheres capoeiristas que superaram os desafios sociais, econômicos e físicos e o acúmulo de responsabilidades cotidianas e conseguiram se estabelecer no universo da capoeira.

Após a apresentação da mestra, haverá um debate mediado pelas monitoras Pimentinha (Daniele Canedo) e Chapinha (Raffaella Grossi), uma baiana e uma italiana que fazem parte do grupo CTE Capoeiragem. A Roda de Conversa é promovida pelo Festival Internacional da Capoeiragem em parceria com o @CapoeiraMulher, perfil do Instagram que visa promover a visibilidade e o reconhecimento das mulheres capoeiristas, bem como a sororidade entre as mesmas.

Encerramento

No sábado (27), um Tour Capoeirístico no Centro Histórico de Salvador tem saída às 9 horas. Às 15 horas, tem a apresentação do espetáculo O Som dos Monocórdios, concebido em homenagem à professora Emília Biancardi. Às 15h50 será realizada uma vivência com Mestre Pelé da Bomba (Ação Griô) no Espaço Criança. Na oportunidade, Mestre Pelé – que começou a jogar capoeira em 1946, na rampa do Mercado Modelo, famosa roda de Angola fotografada e eternizada por Pierre Verger - contará um pouco sobre sua história e cantará algumas músicas para a criançada. Pelé foi frequentador da Academia de Pastinha e elaborou novas formas de apresentação de batizado de Capoeira com Maculelê, Samba de Roda, Samba Duro, Festa de Arromba. Nesse dia, as formaturas começam às 17h30, e às 18h30 acontece a festa de encerramento, que será feita com Alexandre Vidal, o Pavarotti do Samba.

Vivências

Professor de capoeira em grandes colégios particulares de Salvador, Nériton de Araújo descobriu desde cedinho que, mais que condicionar o corpo, a capoeira é capaz de preparar os espíritos para serem solidários. “Apesar de ter um aspecto marcial, de luta, não se faz capoeira sem companheirismo e tenho percebido que isso é capaz de tornar as crianças mais companheiras e próximas umas das outras”, diz o professor, conhecido como Coruja.

Ele conta que essa solidariedade é determinante não apenas nas classes mais abastadas, mas sobretudo em comunidades carentes, como o Bate-Facho, onde nasceu e onde também ministra aulas de capoeira. “A prática da capoeira termina funcionando como uma forma de ocupar o tempo ocioso de crianças que seriam seduzidas pelo tráfico, além disso, ajudamos a criar um senso de disciplina, que é muito importante”, completa.

O próprio Coruja recorda que depois que conheceu a capoeira, com apenas oito anos, a vida se transformou. “Eu era bem danadinho, mas o convívio com o mestre e os companheiros foi possibilitando que toda aquela energia fosse bem direcionada”, conta emocionado.

Por falar em mestres, o Festival prestou uma homenagem a Pelé da Bomba e Olavo, além da divulgação de uma pesquisa realizada pelo Mestre Balão e pelo pesquisador e historiador Fred Abreu (in memoriam).

Serviço

7º Festival Internacional de Capoeiragem

Onde: Forte Santo Antônio Além do Carmo – Forte da Capoeira

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, s/n - Santo Antônio Além do Carmo.

Quando: 24 a 27/1/2018

Inscrições: www.festivalcapoeiragem.com.br

Telefone: (71) 3117-1488

Entrada gratuita. Apenas as oficinas têm custo para participar