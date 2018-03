Festival da Cidade anima Campo da Pronaica em Cajazeiras

Cantor Leo Santana é a grande atração da noite que começou com Duas Medidas

O ápice das comemorações do Festival da Cidade acontece, na noite deste domingo (25) no Campo da Pronaica, em Cajazeiras. O clima de festa começou com o show da banda Duas Medidas, que teve início por volta das 18h. Ao som de Paredão das amigas, ele subiu ao pouco com toda a energia de costume, quebrando tudo, dançando sem parar e mostrando o rebolado que enlouquece a mulherada.

As amigas Luana Neves, 15, e as irmãs Raiana e Raiane Leal, 23, dançavam todas as coreografias. "Isso aqui é FitDance", sinalizou Raiane sobre o grupo de dança que ajudou a projetar a banda país afora. Raiane veio ensaiada de casa. Já tinha visto o show de Lincoln no Carnaval e queria meter dança no show do aniversário da cidade. A amiga Luana resumiu bem o clima animado do show. "Isso aqui tá maravilhoso, tem muita dança, azaração. Hoje só amanhã", comentou.

O cantor Lincoln destacou o clima família do show. "Aqui tem muita família. Abraça seu parente e diz: Eu te amo, miséra", animou o cantor.

A animação também tomou conta de outros pontos da cidade. No bairro do Trobogy teve Projeto Ruas de Lazer, levando cama elástica, jogos de tabuleiro, futebol, volêi, basquete entre outros.

Já no Parque da Cidade houve mais uma edição do Coreto Hype, com shows das bandas Forró no Kilo e Vitrola Baiana, além de expositores de gastronomia, moda, decoração e artesanato, contação de histórias e brincadeiras.

O Festival de Dança, Música e Poesia levou alegria e diversão ao Espaço Cultural Boca de Brasa de Cajazeiras, onde artistas da própria comunidade mostraram o seu talento. No Salvador Boa Praça, na Praça Ana Lúcia Magalhães, teve show do cantor Ricardo Chaves, roda de choro e estandes de Gastronomia e Moda.