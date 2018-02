Festival de Arte Urbana recebe Baco Exú do Blues e Letieres

Além de Margareth, Lazzo, Brown e Iza, Candyall e Tal inclui programação gratuita no Candeal Pequeno de Brotas; programe-se

Nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro (sexta-feira, sábado e domingo), a cidade de Salvador será convidada a voltar os olhos para o Candeal Pequeno de Brotas. Bairro de inquestionável representatividade musical – onde nasceu o mestre Carlinhos Brown - o local irá se transformar num grande palco a céu aberto durante o 3º Candyall e Tal – Festival de Arte Urbana. A programação, que contempla diferentes linguagens e se voltam a públicos diversos, começa sempre às 16h e faz jus à história do lugar com a valorização da música percussiva e presença de atrações de peso, locais e nacionais. Além das apresentações com ingresso a R$ 10 e R$ 20 no Guetho Square, o evento acontecem nas ruas também e terá apresentações d o Quinteto do maestro Leitieres Leite ao rapper baiano Baco de Exu Blues. Também vão rolar shows de Peu Meuray e sua Tamborcicleta, Groovelândia, Bitgaboott e do Zap Eletronico, além da Feira de Artes e desfile de moda assinado pela grife Meninos Rei. Confira a programação completa abaixo. No templo musical Guetho Square, encontros inusitados com grandes nomes da música nacional confirmam a proposta de fusão rítmica do festival. Na noite de sexta-feira (23), sobem ao palco Ed Motta, Geronimo e Targino Gondin. No sábado (24), a mistura será entre João Donato, Margareth Menezes e Lazzo. Já no domingo (25), o cacique do Candeal, Carlinhos Brown, assume as honras da casa e convida a cantora pop fenômeno no Brasil, Iza, para um encerramento que promete dar o que falar.

Iza vai se apresentar com Brown domingo (25)

(Foto: Raquel Cunha/TV Globo)

Música e Tal

Grupo musical formado por 12 grandes artistas do cenário da musica baiana especialmente para o 3º Candyall e Tal, o Música e Tal acompanhará todos os artistas que se apresentarão no Guetho Square, propondo novos arranjos para suas músicas a partir dos ritmos do Candeal - legado deixado por Carlinhos Brown -, todos de matriz africana que fazem fusão com outros elementos da cultura musical brasileira . Formada por Helbermario, Danilo, Lucas Vinicius, Dedé Reis e Abará (percussão), Leidson Galter (baixo), Marcelo Galter (teclado/piano), Theo Silva (guitarra), Thiago Valois (trombone), João Teoria (trompete), Téssio Guimarães (saxofone) e Tito Oliveira (bateria), o Música e Tal também traz o diferencial de utilizar na percussão apenas instrumentos baianos e brasileiros, como timbal, repique, surdo, atabaque e bacurinha. Já na base dos arranjos, estão ritmos nascidos no Candeal, como o Tamanquinho, Aremba, Pixote, Charminho, Tunk, Funk, Indiado e Magalenha.

Nas ruas

O bairro que ferve energia musical vai se transformar num cenário convidativo para receber atrações gratuitas nas suas ruas, como o fenômeno do rap baiano, Baco Exú do Blues, que causa burburinho por onde passa. O cantor se apresenta no domingo (25), no palco da Praça das Artes, e promete mostrar porque já conquistou projeção nacional no seu primeiro álbum, Esú , com letras que falam das suas vivências. O artista traz na sua sonoridade os batuques do maracatu, solos de guitarra baiana, cânticos em iorubá e os atabaques do candomblé.

Na sexta (23) e no sábado (24), a pressão percussiva da Groovelândia invade as ruelas do Candeal Pequeno de Brotas. Coordenador da bateria de rua do bairro e diretor musical da Groovelândia, Jair Rezende destaca que para o Candeal a percussão se transformou num elemento determinante para o fortalecimento comunitário. “A partir dela, educamos, repassamos valores de ética e cidadania e preparamos jovens para o mercado. O Candeal é referência inesgotável das possibilidades de transformação nascidas da percussão viva de rua”, diz ele.

O maestro Letieres Leite se apresenta no sábado (24), na Bica, com o projeto Quinteto, fruto de suas pesquisas e estudos de cerca de 30 anos em torno do universo percussivo baiano - o mesmo no qual se inspira para compor as músicas da aclamada Orkestra Rumpilezz. Com formação clássica, o Quinteto pousa o seu olhar na essência da música percussiva, desta vez utilizando uma clássica identidade instrumental jazzística com repertório original.

O festival também recebe o novo projeto do músico, cantor e compositor Peu Meurray, batizado de “Peu Meurray e as Tamborcicletas”, onde ele propõe a mistura entre percussão, blues e jazz com instrumentos adaptados a bicicletas. A apresentação é itinerante e acontece domingo (25).

Serviço

O quê: 3º Candyall e Tal

Local: Candeal Pequeno de Brotas

Dias: 23, 24 25 de fevereiro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: A partir das 16h

Quanto: Entrada franca | Ingresso para shows no Guetho Square: R$ 20 e R$ 10

Programe-se

SEXTA-FEIRA (23), a partir das 16h

Feira de Artes

Grovelandia percussiva (Receptivo)

Desfile de moda - Meninos Rei (Receptivo)

Banda Música e Tal com Ed Motta, Gerônimo e Targino Gondim (Guetho Square)

SÁBADO (24), a partir das 16h

Feira de Artes

ZAP ELETRONICO (Escadaria do ZAP)

Grovelandia (Espaço Lactomia)

Percussivo Pracatum (Escadaria do Zé Botinha)

Leitieres Leite e Quinteto (Bica)

Bitgaboott (Praça das Artes)

Banda Música e Tal com João Donato, Lazzo e Margareth Menezes (Guetho Square)