Festival de Cannes divulga indicados à Palma de Ouro

Este ano, o júri do prêmio principal será presidido pela atriz Cate Blanchett

Os indicados à Palma de Ouro do 71º Festival de Cannes, um dos prêmios de maior importância do cinema, foram anunciados nesta quinta-feira (12). A mostra competitiva terá produções de vários países e inclui diretores renomados como Jean-Luc Godard e Spike Lee. Este ano, o júri do prêmio principal será presidido pela atriz australiana Cate Blanchett.

(Foto: Divulgação)

Ash is purest white, de Jia Zhang-Ke (China)

Asako I&II, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

At war, de Stephane Brizé (França)

At war, de Stephane Brizé (França) BlacKkKlansman, de Spike Lee (EUA)

Capernaum, de Nadine Labaki (Líbano)

Cold war, de Pawel Pawlikowski (Polônia)

Burning, de Lee-Chang Dong (Coreia do Sul)

Dogman, de Matteo Garrone (Itália)

Girls of the sun, de Eva Husson (França)

Lazzaro felice, de Alice Rohrwacher (Itália)

Le livre d'image, de Jean-Luc Godard (França)

Leto, de Kirill Serebrennikov (Rússia)

Shoplifters, de Kore-Eda Hirokazu (Japão)

Sorry angel, de Christophe Honoré (França)

Three faces, de Jafar Panahi (Irã)

Todos lo sabem, de Asghar Farhadi (Espanha/França/Itália)

Under the silver lake, de David Robert Mitchell (EUA)

Yomeddine, de A.B Shawky (Egito)

O evento acontece de 8 a 19 de maio na cidade de Cannes, localizada ao sul da França. A sessão de abertura será com o filme "Todos lo sabem", de Asghar Farhadi. O longa-metragem, co-produzido por Espanha, França e Itália, reúne Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín no elenco principal.

O Brasil, fora da disputa pela Palma de Ouro, estará no Festival com "O grande circo místico", de Carlos Diegues, que integra a programação das sessões especiais.

No ano passado, o prêmio foi para "The square: A arte da discórdia", de Ruben Östlund. O drama sueco também foi indicado ao Oscar 2018 na categoria melhor filme estrangeiro, mas acabou vencido pelo chileno "Uma mulher fantástica".

Netflix

A Netflix desistiu de participar do Festival, já que a organização de Cannes passou a exigir que, para um filme concorrer na mostra, é necessário que sejam exibido em cinemas franceses. No ano passado, o serviço de streaming concorreu com os filmes Okja e The Meyerowitz.