Festival de Lençóis terá edição em maio com atrações como Maria Rita, Saulo e Atoxxa

(Foto:Divulgação)

Maria Rita e Saulo (foto abaixo) vão cantar na Chapada

O Festival de Lençóis, que no ano passado teve sua 19ª edição suspensa por falta de patrocínio, volta à Chapada Diamantina entre os dias 31 de maio e 2 de junho. Na programação, os cantores Maria Rita (sexta), Saulo (sábado) e Attoxxa (quinta). Além destes, o evento terá ainda as bandas Spectro (tributo ao Pink Floyd) e a The Baggios, que toca blues rock dos anos 1970.



Salvador vai receber exposição de Mandela

Salvador está entre as cidades brasileiras que receberá a exposição internacional Mandela: de Prisioneiro a Presidente. A mostra marca as comemorações do centenário do líder sul-africano Nelson Mandela e vai acontecer no Palacete das Artes – Museu Rodin, de 18 de outubro a 30 de novembro. Esta semana, o diretor do Museu do Apartheid, Christopher Till, idealizador da mostra e autor da curadoria, visitou o espaço onde será montada a exposição que traça o percurso da vida de Mandela desde o início do ativismo contra o regime racista do governo sul-africano, passando pelos 28 anos de prisão até as conquistas do Prêmio Nobel da Paz e da eleição como primeiro presidente negro da África do Sul. A mostra reunirá fotos e vídeos produzidos por diversos artistas, além de uma réplica da cela da Ilha de Robben, onde ele ficou preso. Idealizada em 2008, a exposição já passou pela França, Suécia, Estados Unidos, Equador, Argentina, Peru e Luxemburgo e foi vista por mais de um milhão de pessoas.



Chá das cinco

Salvador vai ganhar uma casa de chá com inspiração europeia. O espaço vai funcionar na Graça e se chamará Leonila. Os doces que integrarão o cardápio serão elaborados pela famosa chocolataria belga Callebaut. À frente do negócio está a empresaria Cássia Lima que planeja abrir a casa até o próximo mês de junho.



Arte e moda

O estilista mineiro Ronaldo Fraga vai participar de um bate-papo no próximo dia 18, às 18h30, na praça central do Salvador Shopping. A conversa integra a programação do Circuito de Arte e Moda que tem como curador o artista visual Leonel Mattos.

(Foto:Bruno Magalhães/Agênica Nitro/Divulgação) O estilista mineiro Ronaldo Fraga

Homenagem à Krajcberg

A primeira exposição do artista polonês naturalizado brasileiro Frans Krajcberg, após sua morte no ano passado, vai acontecer no Museu Afro Brasil, em São Paulo. A mostra, que reúne parte do acervo do escultor, incluindo esculturas, fotos e relevos, será aberta no próximo dia 21 de abril. Por aqui, o diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, Zivé Giúdice, está articulando com colecionadores e herdeiros do artista uma exposição em sua homenagem. Afinal, foi na Bahia onde ele viveu e produziu grande parte de sua obra.



Sanfona

Os forrozeiros baianos Flávio José e Targino Gondim reuniram um time de 29 artistas de forró para gravar um disco que homenageia o ritmo. Forró, Festa e São João é o nome do álbum que terá 15 músicas e será lançado no dia 2 de maio, em Recife, Pernambuco. “O álbum é uma mostra do verdadeiro forró que o Brasil precisa redescobrir”, conta Gondim. Concebido integralmente por arrasta-pés juninos, o trabalho tem interpretações de Quinteto Sanfônico, Adelmário Coelho, Alcymar Monteiro, Elba Ramalho,Genival Lacerda, Nando Cordel e Trio Nordestino, dentre outros.



Estreia

O baiano João Miguel é o protagonista do filme Quase Memória que chega aos cinemas de todo o país no próximo dia 19. O longa-metragem, baseado no livro de Carlos Heitor Cony, vai reunir um elenco da pesada que inclui nomes como Tony Ramos, Mariana Ximenes e Antônio Pedro, com direção de Ruy Guerra.



(Foto:Zé Paulo Cardeal/TV Globo/Divulgação)

O ator baiano João Miguel está de volta ao cinema

Gosto de praia

Já tem data marcada para a próxima edição do Festival de Sabores de Itacaré. O evento gastronômico, que reúne os melhores chefs da região e movimenta a economia da cidade, vai acontecer entre os dias 12 e 15 de julho.



Três a um

Celso Vieira e Valeska Calazans comemoraram o primeiro aniversário da Forneria na última quarta-feira (11) com a casa lotada de amigos e clientes. Para celebrar a data, abriram sua cozinha para os colegas Edinho Engel, do Amado, José Mórchon, dos restaurantes La Taperia e Shanti, e Tereza Paim, do Casa de Tereza, respectivamente, que criaram, cada um, uma pizza gourmet que ficará no cardápio até o mês de maio.

(Foto:Raul Spinassé/Divulgação) José Mórchon, Edinho Engel, Tereza Paim com o anfitrião Celso Vieira