Festival internacional leva artistas para as ruas do Santo Antônio e Ribeira

Nessa edição, o evento gratuito também se apresentará em Madre de Deus, Jacobina e Irecê

Misture as artes circenses, poesia, música, teatro, artes plásticas e dança e leve para as ruas. O resultado dessa mescla pode ser conferido nesse final de semana, durante as apresentações do 14º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, que será realizado na sexta e sábado (02 e 03), na praça do Santo Antônio Além do Carmo, às 18h, e no domingo (04), na Orla da Ribeira, a partir das 17h, com uma programação especialmente voltada para o público infantil.

De acordo o diretor artístico do Festival Bernard Snyder, a escolha dos espetáculos que integram o Festival segue critérios de qualidade de shows que possam ser versáteis e adaptados a qualquer realidade. “Os shows não são, necessariamente, de rua, mas precisam funcionar bem dentro desse contexto onde há uma proximidade maior com o público e muito espaço para que o improviso aconteça”, esclarece Snyder, ressaltando que não é só um festival de música ou circo, mas um pouco de tudo isso.

Outro aspecto destacado pelo diretor diz respeito ao fato de todas as apresentações serem realizadas para entreter pequenos públicos em locais bem próximos. “Todos os espetáculos são acústicos, voltados para todas as idades e nossa expectativa é garantir entretenimento para toda a família”, completa, salientando que no domingo, as atrações na Ribeira girarão em torno das Leiturinhas Musicadas, que fazem teatro musical infantil, o malabarismo cômico de Mauro Cosenza, o show de 'Leapin' Louie Wild West Spectacular' com seus laços de cowboy, as bolhas gigantes de sabão de Vanda Cortez e os painéis coloridos à mão, que contam sempre com a participação infantil, da artista plástica Tova Snyder.

O Festival de Artistas de Rua seguirá para Irecê, onde será realizado nos dias 06 e 07, na Praça da Prefeitura e Calçadão, a partir das 18h. Depois será a vez de Jacobina conhecer as atrações, nos dias 08, às 19h30 e 09 às 18h, na Praça da Matriz, e Madre de Deus, dia 10, na Orla, a partir das 17h. Nas cidades do interior, os artistas que se apresentaram em Salvador se juntarão aos artistas locais, ampliando a festa. “Desde a quarta edição do projeto, começamos a excursionar pelas cidades do interior e conseguimos levar arte para uma boa parte do território. Percorremos o Recôncavo baiano e, ano passado, fomos a Jequié e Vitória da Conquista. Agora iremos a Irecê e Jacobina”, pontua Bernard Snyder.

O Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia começou em fevereiro de 2002 e é um projeto selecionado pelo Edital Eventos Calendarizados com Apoio Financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia. O 14º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Vale salientar que todo o espetáculo é aberto e gratuito.

PROGRAMAÇÃO

Baixo e Fêmea – Música, Baixo e Voz – Brasil, BA (Salvador, Madre de Deus - dias 03 e 10) - Baixo e Fêmea, o Macho e a Fêmea, o Yin e o Yang = Tais Nader e Luciano Calazans, que fazem apresentação especial 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. Num show que brinca com toda a completude e complexidade das relações entre mulher e homem, a cantora premiada e um dos melhores baixistas do país encenam um espetáculo original com música e falas divertidas e inusitadas.

Duo Masawa – Acrobacia – Argentina e Itália (todos os dias) - Misturando dança contemporânea com acrobacia o Duo Masawa, formado por artistas da Argentina e Itália, é uma das atrações mais delicadas e românticas da 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. O Duo Masawa já participou de festivais internacionais na Colômbia, Itália, Áustria, Suíça, Reino Unido, Espanha e Alemanha, onde, usando todos os sentidos – tato, visão, paladar, olfato e audição – encanta a plateia mostra como o momento presente de cada um é a soma da memória nostálgica impressa na memória humana.

Duo Queindá – Música, Flauta e Vibrafone, Brasil,RJ e BA (Salvador, Jacobina, Madre de Deus - dias 02, 03, 04, 08, 09 e 10) - Uma flautista, um vibrafonista e um grupo de transeuntes. Incorporando a imprevisibilidade das ruas à sua proposta musical, o Duo Queindá valoriza as singularidades de cada experiência e as interações possíveis entre a música e a rua.

Fred Snow – Música e Cabaret – Reino Unido (todos os dias) - Ator, vocalista, músico, compositor, presidente, diretor, produtor, filantropo, amante, cavalheiro, orador público, anfitrião, comediante, escritor, feiticeiro (semi-iniciado); no Festival de Rua este multi-talento vai apresentar, de maneira bem engraçada, um repertório de autoria própria que também inclui canções clássicas.

Grupo As Nega – Música, vozes e percussão – Brasil, CE (todos os dias) - O trabalho 'Sangue de Perto' iniciou e se perpetua pelas praças de Fortaleza, onde o grupo desenvolve músicas populares de matriz africana, sobretudo o coco. As duas mulheres cantam e tocam percussão e o público é livre para interagir.

Grupo Barlavento – Música, Samba de Raíz – Brasil, BA (dias 03 a 10) - O samba de roda é a alma musical do Recôncavo Baiano. Davizinho de Mutá e Hamilton Reis são os líderes do grupo, o único que tem participado em todas as edições do Festival de Rua. Com ritmo e alegria, o Grupo Barlavento vai balançar as ruas e praças das cidades do Festival.

Homem Banda, Bernard M. Snyder – Música – Alemanha (dias 04, 07, 09,10) - Um homem sozinho pode tocar bateria, violão, gaita e cantar ao mesmo tempo? Bernard M. Snyder começou tocar nos palcos baianos como homem banda em 1998. Logo depois ele juntou forças com a atriz e produtora Selma Santos na criação do Festival de Rua, que agora está na sua 14a edição.

Leapin'Louie – Performance de Cowboy – EUA (todos os dias) - Com um grande laço de 75 pés, o americano Leapin' Louie faz ao vivo todas as acrobacias que os público já viu em filmes e até desenhos animados, só que com muito mais humor. O 'Leapin' Louie Wild West Spectacular' é uma comédia falada e física, com muita participação divertida do público. Um show de cowboy original, com jogos com laço de classe mundial, chicote e outras acrobacias. Todos os dias e em todas as cidades na 14a edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia.

Leiturinhas Musicadas – Teatro Musical Infantil – Brasil, BA (Salvador – dia 04) - Leiturinhas Musicadas surgiu a partir do projeto Leituras Musicadas que existe no cenário baiano desde 2007 com coordenação e dramaturgia de Thais Alves. O projeto tem como proposta colocar no palco artistas lendo, cantando e interpretando: teatro, música e literatura. Uma performance bem divertida, recheada de músicas ao vivo.

Luiz Natividade – Artes Plásticas, Xilogravura – Brasil, BA (Salvador – dia 04) - Luiz Natividade, artista plástico com grande experiência, realizará uma oficina de xilogravura para o público, tirando cópias ao vivo em grande escala. Os resultados serão expostos ao público que fara parte da oficina ao vivo.

Mauro Cosenza – Malabarismo Cômico – Uruguai (todos os dias) -

Um delírio... assim se pode definer a apresentação do uruguaio Mauro Cosenza, “El Gran Enano”, um excêntrico palhaço, que utiliza suas habilidades para realizar um show cheio de um malabarismo que envolve o público em estouros com balões, jogos com bolas de ping-pong, engenhocas malucas e... muita água. As explosões de objetos e risos rompem a barreira entre artista e plateia.

Minha Lua – Música Fado – Espanha e Portugal (todos os dias) - O Minha Lua oferece uma interpretação renovada do Fado tradicional, linhas melódicas com arranjos e composições próprias.Reconhecida pela crítica e o público da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suíça, Brasil e Cabo Verde, pela qualidade, elegância e força de suas performances ao vivo, a dupla Minha Lua é formado pela cantora Victoria Cruz e o violonista e compositor Gabriel Pancorbo.



Santa Víscera Teatro – Teatro à la Carte – Brasil, SP (todos os dias) - No “Teatro à la Carte” o público escolhe o que quer assistir em Cardápios de Cenas, compostos por 17 opções. Esta é uma ideia original do Santa Víscera Teatro, uma companhia paulista que realiza em espaços alternativos as suas cenas e que agora chega à Bahia através do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia. No "menu" encontram-se cenas de escritores consagrados da literatura mundial como: Érico Veríssimo, Saint-Exupéry, Anton Tchékhov, Luis Fernando Veríssimo, Harold Pinter, Dario Fo, Franca Rame, além de criações coletivas do grupo.

Tova Snyder – Artes Plásticas – EUA (todos os dias) - Com a ajuda de grandes, e sobretudo dos pequenos, Tova cria ao vivo cenas do Festival sobre placas de madeira colocadas no chão. As obras incluem imagens dos artistas participantes do evento. Toda criança é artista, e pode participar!



Valeria Altmark – Contorsionismo e Bambolê - Argentina (todos os dias) - A contorcionista argentina Valeria Altmark já se apresentou na França, Itália, Espanha, Portugal, Peru, Panamá, Catar, Emirados Árabes, Turquia e Marrocos. Sucesso na TV Argentina, agora chega ao Festival Internacional de Artistas de Rua com seu show de tango e circo e faz o impressionante número com o arco e flecha com os pés, além de outros com o bambolê =. Divertimento para a família toda.

Vanda Cortez – Bolhas Gigantes de Sabão – Brasil, BA (todos os dias) - Com formação de palhaça, nesta edição do Festival de Rua Vanda vai encantar grandes e pequenos com as suas mágicas bolhas gigantes de sabão.