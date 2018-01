Festival na Ufba destaca arte com material reciclável; veja programação

FAE acontece até este domingo (21) e terá exposições, música e gastronomia

“O lixo de uns é o tesouro de outros”. Assim descreve a artista plástica Bianca Duarte, 26 anos, durante o primeiro dia do Festival de Artes Empreendedoras (FAE), promovido por alunos da Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (FAUfba) neste final de semana. Interessada na questão do uso de materiais recicláveis, ela viu de perto as possibilidades criativas com a utilização de resíduos que seriam descartados.

Os artistas Guiba Filho, Marcos Costa e Ives Quaglia, mostraram como ressignificar o que os outros chamam de lixo. Eles foram lá mostrar um pouco do seu trabalho e compartilhar suas experiências no evento, neste sábado (20). Uma das propostas do evento é unir empreendedorismo e economia criativa.

“Lixo é quando a gente mistura. Quando a gente separa e trata é resíduo, que dá para usar, é matéria-prima”, explica Guiba Filho, um dos sócios da marcenaria Gato Maloko. Junto com seu amigo Marcos Costa, eles deram início a um empreendimento social que usa resto de madeira para fazer móveis.

Mas não para por aí. O grupo também desenvolve ações de educação ambiental, de gestão de resíduos sólidos e de consultoria na área de sustentabilidade. O que parece ser apenas uma boa ação sustentável encontra um mercado forte e cada vez mais sólido. “Atendemos principalmente pequenos empreendedores que precisam de mobiliário. Nos inserimos no mercado dentro desta perspectiva. Fazemos estruturas desmontáveis para novos negócios, dentro de um modelo sustentável”, explica.

Valor

O segredo dos parceiros é sempre buscar agregar valor ao negócio de alguma forma, desde a captação da matéria-prima até o resíduo final. Para clientes, eles chegaram a oferecer também serviços de jardinagem e até movelaria personalizada, com a cara da marca.

“A gente tem um trabalho com a Bahia Specialty Celulose (BSC). Eles têm muitos resíduos de madeira. Então, a gente leva para a empresa um programa de educação sociombiental. Faz uma oficina de resíduos de madeira com os funcionários, que saem super felizes”, explica Guiba, sobre uma das formas de causar impacto ambiental.

Vendo as diferentes formas de entrega de valor dos empreendedores, a estudante de administração Renata Leal, 20 anos, reforçou uma lição que aprendeu no primeiro semestre da faculdade.

“Achei super interessante. O mercado já está tão saturado. Quanto mais você inova, mais você garante seu espaço. Criatividade é tudo", avalia a estudante.

O arte-educador Ives Quaglia, que trabalha com papietagem, técnica que mistura papel e cola para dar forma a uma escultura, recebe diversas encomendas de instrumentos de percussão, carro-chefe da sua produção, e para cenários.

Ele prefere não se dedicar à lógica do mercado e ensinar o ofício a jovens que frequentam o Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Salvador e a outros projetos sociais dos quais participa.

“A gente disputa material com os sacizeiros (viciados em crack)”, ilustra.

Conhecimento

A terceira edição do FAE continua neste domingo (21) com mais conhecimento sendo trocado. Às 9h30, por exemplo, acontece o bate-papo sobre Marketing e Redes Sociais. A partir do meio-dia, empreendedores da área gastronômica estarão na Escola de Administração, no Vale do Canela, vendendo seus quitutes.

A programação ainda terá oficina de corte e costura, exposições e apresentações musicais e de teatro. A entrada é gratuita e quem participar pode requerer certificados. Mais informações estão no perfil do Instagram (@faesalvador) ou na página do Facebook.



Confira a programação:

Hoje, 20/1

9h30 às 12h30 ‘Cidade e Processo Criativo - Empreendedorismo Social e Cultural: Desafios para Artistas na Bahia

12h às 18h30 Senhora Larica; Mille Cacau; Sil Sabores; Doces e Gostosuras e Boi Vivo

13h às 15h Oficina com Elisângela Oliveira

13h às 17h Exposição Brasil Fantástico

14h às 15h Oficina com Gato Maloko

16h às 18h30 Apresentações de Brendah Barbierie, Áurea Semiséria Thomás Tom e Diego Neri

Amanhã, 21/1

9h30 às 12h30 ‘Marketing e Redes Sociais - Gestão Financeira e Empreendimentos Artísticos: Comédias e Tragédias

12h às 18h30 Senhora Larica; Mille Cacau; Sil Sabores e Doces e Gostosuras

13h às 15h Oficina com Quézia Silveira

13h às 15h Exposição com Maria Pestana

13h às 15h Oficina com Olívia Ribeiro

16h às 18h30 Apresentações de Victor Urbano, Geração 80.1 e Cornellius