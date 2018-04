Festival tem pratos por menos de R$ 40 em restaurante de luxo

Evento no Shopping da Bahia acontece entre 13 de abril e 13 de maio

A partir desta sexta-feira (13), comida, afeto e cultura se reúnem no Festival Gastronômico do Shopping da Bahia, que homenageia uma das grandes representantes da cultura baiana: Zélia Gattai. Seis restaurantes do empreendimento estarão com novos pratos no seu cardápio homenageando a escritora baiana que amava cozinha e entendia a gastronomia como um traço cultural do povo da Bahia.

O filé de pescada à húngara em creme de páprica com batatas cozidas do luxuoso restaurante Paris 6 é um dos pratos participantes (Foto: Divulgação/Shopping da Bahia)

Durante os dias 13 de abril a 13 de maio, o Festival Gastronômico Shopping da Bahia vai oferecer aos clientes seis pratos especialmente criados para homenagear Zélia Gattai. O Oliva, Shiro, Pereira Café, Outback, Mariposa e o Paris 6 estarão participando com pratos especiais no valor de R$ 39,00.



“Nossa ideia é calendarizar o Festival Gastronômico transformando o mês de abril no mês da gastronomia do Shopping da Bahia. A cada ano vamos homenagear uma figura importante da nossa história, reforçando assim o nosso posicionamento no coração dos baianos”, explica Mayara Diniz, gerente de marketing do empreendimento.

Durante o período do festival, os clientes vão receber uma espécie de cartão fidelidade, que poderá ser preenchido com adesivos cada vez que o cliente escolher um dos pratos participantes. Quem consumir quatro diferentes entre os seis participantes do Festival ganha um livro de arte que reúne anotações, receitas, recortes, fotos e memórias de Zélia Gattai e sua relação com a comida. O livro foi editado com a curadoria de Maria João Amado, neta de Jorge e Zélia.

O Outback é um dos seis restaurantes participantes do Festival Gastronômico (Foto: Divulgação/Shoppinh da Bahia)



O livro “Memórias de Sabores de Zélia Gattai” é resultado de uma pesquisa feita no acervo da Família Amado mostrando a relação de Zélia com a gastronomia. “Este não é um livro de culinária comum, tampouco o livro com as receitas de minha avó Zélia. Aquelas, ela sabia de cor e não as deixou escritas, ficaram registradas apenas na memória dos que tiveram a sorte de se deliciar com elas. O que você vai encontrar aqui é um catado que fala de amizade e carinho, atributos que d. Zélia fazia questão de cultivar por onde quer que andasse”, assim escreveu Maria João Amado, neta de Zélia, no prefácio do livro.

Arroz a frutos do mar (camarão, lula, polvo), apimentado leva pimenta malagueta como ingrediente especial (Foto: Divulgação/Shopping da Bahia)

“Estamos muito felizes de fazermos essa homenagem a Zélia. Nossa relação com a família Amado e o legado de Zélia e Jorge é histórica. Ele dá nome a nossa praça central no primeiro piso. Agora é a vez de Zélia ser homenageada, no terceiro piso, fazendo nossos clientes lembrarem que aqui é um espaço para cultivar a boa mesa, os encontros e celebrar as delícias preparadas pelos chefs que atuam aqui no Shopping da Bahia”, explica

Além de ser a homenageada pelos chefs dos restaurantes, o Shopping da Bahia vai rebatizar com o nome de Zélia Gattai a alameda gourmet, que reúne operações gastronômicas como o Oliva, o Paris 6 e a sorveteria San Paolo.



CONHEÇA OS PRATOS DO FESTIVAL GASTRONÔMICO:

Mariposa

Salmão na crosta de Salsa com castanha de caju, purê de banana da terra com gengibre, arroz de coco e banana da terra grelhada.

Tempero: Salsa

Shiro

Filé de tilápia ao molho de champignon com purê de batata-doce e açafrão.

Tempero: Açafrão.

Outback

Hambúrguer sério com 200g de carne, queijo, picles, tomate e cebola. Se preferir, peça com bacon também. Acompanha fritas e maionese ou mostarda, no melhor estilo Mad Max.

Tempero: Alho

Pereira Café

Arroz a frutos do mar (camarão, lula, polvo), apimentado.

Tempero: Pimenta-malagueta

Paris 6

Delicioso filé de pescada à húngara em creme de páprica com batatas cozidas

Tempero: Páprica

Oliva Gourmet

Tortelli de Camarão com bisque de dendê

Tempero: Fruto do Dendê