Festival Virada: domingo (31) deve ser dia com maior trânsito

A véspera de ano Novo já registra normalmente fluxo intenso na orla, o que deve ser potencializado pelo público do Festival

O próximo domingo (31) deve ser o dia com maior fluxo de veículos no entorno da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde acontece o Festival Virada Salvador. Segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a véspera de ano Novo já registra normalmente fluxo intenso na orla, o que deve ser potencializado pelo público do Festival.

Ele conta que algumas medidas estão sendo planejadas para evitar problemas maiores. "Estamos preparados para o caso de problemas ocorrerem. O planejamento prevê, por exemplo, inversão de fluxo em alguns pontos e mudanças na saída da avenida Jorge Amado", disse. De acordo com ele, o trânsito fluiu bem sem grandes transtornos nos dois primeiros dias do evento.

Comparando ao local anterior onde era realizado o festival, no Comércio, ele diz que a Praça Cairu tinha mais espaços para evacuar, como a Via Expressa. "Aqui é mais sensível para a operação. Um problema aqui pode gerar problemas em outros pontos da cidade. Mas o planejando está dando resultado", afirma. Muller ainda disse que os fiscais da transalvador também atuaram na fiscalização de infrações de trânsito. As principais foram estacionamento e parada em local irregular.