Festival Virada: ocorrências na segurança e na saúde seguem em queda

A Guarda Civil Municipal contabilizou na terceira noite do evento 54 atendimentos e oito ocorrências

O Festival Virada Salvador segue com a tendência de redução das ocorrências tanto na área de segurança quanto na saúde, em números comparados com o Réveillon passado. A Guarda Civil Municipal contabilizou na terceira noite do evento 54 atendimentos e oito ocorrências, mas todas sem gravidade, numa redução de 38,5% quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Na segunda noite do festival, foram 13 ocorrências.

O mesmo cenário vale para a área de saúde. O módulo montado para o festival registrou 163 atendimentos entre a noite de ontem e madrugada de hoje (31). Náuseas, cefaleia e intoxicação alcoólica continuam sendo as principais causas de admissões no posto instalado na festa. Apenas um paciente necessitou de transferência para unidade hospitalar de retaguarda.

O módulo, que conta com uma estrutura instalada de 20 leitos, além de uma equipe assistencial composta por mais de 120 profissionais e três ambulâncias do Samu de retaguarda para a remoção imediata dos casos com maior complexidade, registrou 300 atendimentos durante as três noites do evento, uma redução de 18% em relação ao ano passado, quando foram somadas 361 admissões.