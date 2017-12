Festival Virada Salvador será monitorado por 28 câmeras, drone e 400 policiais

PM e bombeiros reforçarão efetivo para festas na Boca do Rio

Para incrementar a segurança do público que vai curtir a partir desta quinta-feira (28) o Festival Virada Salvador 2018, na Boca do Rio, a Polícia Militar vai usar até drones para vigiar a Arena Daniela Mercury.

Além das 13 câmeras instaladas pela Prefeitura de Salvador, na área interna do evento, os espectadores contarão com a vigilância de 15 equipamentos de alcance panorâmico instalados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Quatrocentos policiais militares e 420 bombeiros serão deslocados para atuar nos festejos.

As informações foram divulgadas pelo secretário da Segurança Pública, Mauirício Barbosa, nesta quarta-feira (27) durante apresentação do balanço anual da pasta.

Três portais de abordagem, utilizados pela Polícia Militar durante o Carnaval, também estarão presentes no festival da Boca do Rio e serão instalados para impedir que drogas, armas e objetos perfurocortantes entrem na Arena, de 55 mil metros quadrados. Treze postos de observação elevados serão instalados no local.

3 delegados

Uma central de flagrantes será instalada dentro do espaço, com três delegados e três equipes de policiais. "Não haverá necessidade de o PM se deslocar para levar o preso até uma delegacia", ressaltou o delegado geral da Polícia Civil, Bernadino Filho, que participou da apresentação.

As equipes das 16ª (Pituba), 9ª (Boca do Rio) e 12ª (Itapuã) Delegacias serão reforçadas para servir de apoio para aqueles que trabalham no evento e fazer o encaminhamento dos presos em flagrante para audiências de custódia.

Sessenta guarda-vidas serão colocados na praia da Boca do Rio pelo Grupamento de Bombeiros Militares para atender possíveis ocorrências. Também serão colocados três postos de observação, quatro viaturas um quadriciclo e uma embarcação para atendimentos de emergência.