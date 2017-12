Festival Virada tem Saulo, Luan Santana, Claudia Leitte e mais nesta sexta (29)

Confira aqui tudo o que você precisa saber sobre o evento

O Festival Virada Salvador 2018 trouxe diversidade musical e atrações para toda a família nesta quinta-feira (28). A programação segue nesta sexta-feira (29) com mais atrações de peso na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio.

Quais são as atrações de hoje?

17h - Cortejo com Muzenza

18h30 - Rafa e Pipo

20h* - Skank

21h30* - Luan Santana

23h* - Claudia Leitte

00h30* - Saulo

2h* - Solange Almeida

*Horários aproximados

Confira a programação completa do Réveillon de Salvador

Os portões abrem que horas?

Às 16h. A primeira atração se apresenta às 17h e os shows começam 18h30, com duração de 1h30, em média.

Como funcionará a roda gigante?

O equipamento funcionará durante os dias da festa a partir das 16h. Com 36 metros, a roda gigante é a mesma que foi usada durante o Rock in Rio. O acesso é gratuito.

(Foto: Carol Aquino/CORREIO)

E a tirolesa?

Também abre às 16h. O equipamento tem dez metros de altura e 80 metros de extensão. O acesso também é gratuito.

(Foto: Divulgação)

Como entrar no Festival?

O acesso de pessoas para Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, é feito por três entradas. Confira no mapa abaixo - os portões estão nos pontos 5, 6 e 7.

Mais de 550 sanitários químicos estarão disponíveis para o público do Festival, além de 21 conteineres climatizados. Ao longo de toda a orla, serão 1.076 sanitários químicos.

Como chegar e sair do Festival?

Dá para ir de carro, de táxi, mototáxi, de ônibus e até integrar com o metrô - que vai começar a operar a partir das 4h desta sexta-feira (29).

Vai de busu? Quem for usar o transporte público para curtir os festejos, por exemplo, vai contar com uma linha especial com ônibus saindo a cada dez minutos da estação de metrô Pituaçu com destino à Arena Daniela Mercury. Essa linha vai funcionar até quando o metrô estiver operando. Segundo a CCR Metrô Bahia, o modal vai operar das 5h à meia-noite.

Serão 700 ônibus funcionando 24h em toda abrangência do festival. Veja aqui quais são as 43 linhas que vão rodar 24h no Festival Virada Salvador. Outras 28 do Sistema de Transporte Complementar também vão funcionar. Dois pontos de ônibus provisórios serão criados no entorno - um na Avenida Octávio Mangabeira, em frente à Avenida Jorge Amado, para linhas sentido Itapuã e o outro ficará na Avenida Simon Bolívar, próximo ao Centro de Convenções. De lá, sairão linhas com destino ao Centro, IAPI, Caixa D’Água, Liberdade, Cidade Baixa e Suburbana.

Na noite do dia 31 haverá uma frota extra de ônibus reguladores nas estações de transbordo. A estação da Lapa ficará aberta até as 5h durante todos os dias do festival.

Prefere usar táxi? Haverá dois pontos de táxi extras dentro do circuito (com sinalização, além de tabela de referência de preços). Um ponto ficará na orla sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o Restaurante Yemanjá, e o outro em frente à antiga sede de praia do Bahia. Os taxistas que irão operar nos dias de shows cobrarão a bandeira dois, mas o sindicato diz que descontos podem ser negociados. Serão cerca de 6 mil taxistas, segundo a Semob. Cerca de 700 mototáxis foram credenciados pela prefeitura para trabalhar já no Réveillon.

Vai ter mototáxi? Sim! Serão três pontos oficiais e cerca de 700 mototáxis foram credenciados pela prefeitura para trabalhar no Réveillon. Eles serão fiscalizados por cerca de 150 agentes da Semob. Os pontos para os mototáxis ficam todos na Avenida Octávio Mangabeira: um no acesso ao antigo Centro de Convenções, outro na Praça Osório Villas Boas (antiga sede do Bahia), sentido Itapuã, e mais um em frente ao Restaurante Yemanjá.

Quer pegar um táxi triciclo? Os táxis triciclo funcionarão até sábado (30). Os equipamentos - que normalmente ficam na Praça da Sé - farão a viagem por R$ 5. Para quem for de bicicleta, haverá paraciclos.

Os turistas contarão com uma mordomia especial. Eles poderão ter transporte gratuito dos hotéis até a Arena Daniela Mercury, graças a uma parceria com a Salvador Bus.

Vai estacionar? Quem não usar o transporte público e for de carro contará com mais de 2.800 vagas de estacionamento. Serão 1,5 mil vagas no antigo Aeroclube e mais 1.330 na Zona Azul.

Saiba onde estacionar

* Dentro da Arena Daniela Mercury Serão 1,5 mil vagas num estacionamento montado no antigo Aeroclube. Lá, a vaga custará R$ 30 e dará acesso exclusivo ao local da festa;

* Zona Azul No entorno do local da festa, serão disponibilizadas mais 1.330 vagas, de zona azul - a R$ 20 -,no Jardim de Alah, na Avenida Octávio Mangabeira (após Av. Jorge Amado), e nas quadras da Boca do Rio.

Vai de Uber ou carona? Se ligue! Você não poderá parar em qualquer lugar - foram estabelecidos pontos de embarque e desembarque: quem chegar à Arena deve parar no lado direito da Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o restaurante Yemanjá e o posto de combustível. Para a saída, este ponto passará para o lado oposto da via, entre a saída da Avenida Simon Bolívar e o Yemanjá, sentido Pituba.

Mora na região? Você não vai precisar comprovar o endereço para ter acesso, já que a única via interditada será a que foi inaugurada recentemente atrás do terreno do Aeroclube.

Sério que vai ter wi-fi?

Oitenta antenas de internet vão garantir wi-fi para quem quiser postar selfies no Instagram, ao vivos da contagem ou mandar aquele áudio com desejos de Feliz Ano Novo durante o Festival Virada 2017. A velocidade mínima para quem acessar será 0,5 MB e poderá chegar até 60 ou 70 MB, se você der a sorte de estar sozinho próximo a uma antena. Para ter acesso, você deve procurar a rede Wi-fi #conecta_salvador.

Prepare-se para a revista...

Policiais militares e guardas municipais irão revistar todos os que forem curtir o Festival Virada Salvador na Boca do Rio, em busca de armas, drogas, objetos perfurocortantes e bebidas. Não é permitida a entrada de garrafas de vidro, por se tratar de um objeto perfurocortante, inclusive de espumante.

E quando bater a fome?

Na hora em que bater aquela fome você tem três opções. Pode ir até a Vila Pelourinho, onde ficará o espaço gastronômico com seis restaurantes, ou procurar um dos sete food trucks, que servirão coxinha, hambúrguer, tapioca, yakisoba, entre outros. Na Feira Criativa, além de estandes de economia criativa, acessórios e camisetas, haverá aqueles de gastronomia.

Vai ter salva-vidas? E ambulâncias?

A Salvamar disponibiliza uma moto aquática para emergências e colocará 24 salva-vidas de plantão noite e dia orientando a população na areia da praia. Além disso, serão montadas cinco bases elevadas para ajudar no monitoramento. Para atender a ocorrências, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai disponibilizar um módulo com 20 leitos, sendo que um deles de UTI. A estrutura contará com o dobro de vagas em relação ao ano passado e funcionará das 18h às 6h entre os dias 28 e 31 de dezembro e das 13h às 1h no dia 1º. Três ambulâncias do Samu estarão disponíveis para o público dos shows do Festival Virada Salvador. O Pronto-Atendimento Alfredo Bureau, no Marback, terá equipes reforçadas para servir de unidade de referência.