Festival Viver Bem reúne shows gratuitos neste fim de semana

Evento que acontece no Salvador Shopping traz programação infantil e nomes como Jammil e Jau

Seis atrações musicais se mesclam com recreações infantis, food trucks e crossfit neste fim de semana. A mistureba acontece no piso L1 do Salvador Shopping, em seu estacionamento externo, que vai iniciar hoje (07), a partir das 16h, a terceira edição do Festival Viver Bem. Com uma programação pensada para unir pessoas de todas as gerações, o evento beneficente requer apenas de um quilo de alimento não-perecível para liberar as entradas do público. Todas as doações serão destinadas ao GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer).

Show da Luna abre o evento para a criançada neste sábado, às 16h30

(Foto: Divulgação)

As atrações se revezam em dois palcos para garantir a diversão de adultos e crianças. Neste sábado, às 16h30, o espetáculo O Show da Luna, baseado no desenho animado, faz a alegria da criançada com a história de uma garota apaixonada por ciência. A programação segue com shows de Clariana, às 18h30, que aposta em um repertório de covers do rock internacional. Já o cantor e compositor Jau leva, às 20h, sua axé music para o evento.

Cantor Jau encerra programação deste sábado, às 20h, no palco principal

(Foto: GB Souza/Divulgação)

Domingo, a sequência festeira começa com banda infantil DoReMiLá, às 17h, e segue com o grupo Rock Forever e seus hits das antigas. Às 20h, a baianidade da Jammil encerra a programação.



Além da música

Além dos shows, o público poderá desfrutar de recreação infantil no Parque do Tio Paulinho e Xtreme Patins in Line, com bilheterias à parte (que vão de R$ 5 a R$ 20). O evento conta, ainda, com a arena do Cross Fit Agreste, que traz atletas fazendo demonstrações da modalidade.



Entre uma atração e outra, os bares e food trucks que oferecem cardápio variado, incluindo receitas exclusivamente pensadas para o festival. E, para os atletas profissionais e amadores, uma parte do festival está reservada para o domingo (08), quando acontece a oitava edição da Corrida Viver Bem, com largada às 7h da manhã, também no estacionamento.



As inscrições para a competição adulta já estão esgotadas, mas ainda há vagas para a Corridinha Viver Bem, prova infantil que estreia este ano na programação do festival. Os interessados podem se dirigir à loja da ação, no Piso L1 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 13h às 21h), ou garantir a inscrição através do site do shopping. O evento recebe crianças de até 14 anos para uma divertida brincadeira que substitui a competição pela diversão. A prova tem largada às 8h30, no mesmo dia e local.



Serviço – III Festival Viver Bem

Local: Salvador Shopping (Estacionamento externo – Piso L1)

Acesso ao Festival: um quilo de alimento, que será doado para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer).

Parque do Tio Paulinho: 1 brinquedo – R$ 5,00; 3 brinquedos – R$ 12,00

Xtreme Patins inline: 30 minutos – R$ 15,00; 1 hora – R$ 20,00 (inclui equipamentos de proteção e meias descartáveis)

Espaço Kids: 15 minutos – R$ 10,00

Corrida Viver Bem: Inscrições encerradas

Corridinha Viver Bem: R$ 95,00 + 1kg de alimento, que será doado ao Hospital Aristides Maltez. Regulamento e inscrições através do site.