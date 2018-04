Fidalgo, buldogue inglês roubado no Canela, é encontrado

Duas jovens viram quando um carro abandonou o cão numa praça

Depois de quase 18 horas, o buldogue inglês Fidalgo voltou para os braços dos pais no início da tarde desta sexta-feira (6). O cachorro de cinco anos foi roubado na noite de quinta-feira (5), em um assalto a mão armada no bairro do Canela, em Salvador, enquanto passeava com seu tutor, o advogado Matheus Andrade, 38 anos.

O momento em que o cachorro é levado por dois assaltantes em um carro prata foi registrado pelas câmeras de segurança da Rua Marechal Floriano. Matheus, o tutor, teve uma arma apontada para a cabeça, enquanto o bandido que desceu do carro colocava Fidalgo dentro do veículo.

Devido à repercussão, Matheus dava entrevista ao vivo em um programa de televisão local quando duas jovens ligaram para os telefones de contato divulgados. Elas diziam que tinham encontrado Fidalgo na praça Lord Cochrane. Elas não conheciam o animal, mas o reconheceram pelas imagens transmitidas pela imprensa.

“Elas moram por ali e uma delas estava indo levar o filho na escola, quando viram um carro preto chegando e largando o cachorro naquela praça”, conta Matheus.

No início, ele teve medo de que fosse um trote. No entanto, quando elas descreveram o cachorro e a guia que ele usava – a mesma de quando fora roubado -, o advogado teve certeza de que se tratava de Fidalgo. As duas jovens foram até a sede da emissora de televisão, que fica na Federação, levar o cachorro.

“Foi uma adrenalina muito grande no momento da entrega e também uma gratidão muito forte das pessoas que compraram a briga mesmo. Assim, a gente vê que os bandidos são minoria. Os ladrões vieram roubar, não tinha o que roubar e levaram o cachorro”.

Agora, Fidalgo vai descansar com a família. “Ele está um pouco cansado, muito ofegante. Acho que sentiu a situação de estresse”.