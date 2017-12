Fiéis já poderão amarrar fitas para o Senhor do Bonfim sexta (29)

Andor ficará exposto na Praça do Bonfim; última sexta-feira do ano terá 11 missas a partir das 5h

Devotos do Senhor do Bonfim vão poder amarrar as tradicionais fitinhas no andor de madeira com o santo a partir desta sexta-feira (29). Pela primeira vez, a imagem - que será conduzida no percurso religioso que sai da Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, à Colina Sagrada, no Bonfim - ficará exposta na Praça do Bonfim até a procissão religiosa, que precede o rito de lavagem do adro e da escadaria da basílica, no dia 11 de janeiro, quinta-feira.

Missas

Ainda nesta última sexta-feira do ano, a Sexta-Feira da Gratidão, serão realizadas 11 missas tradicionais, a partir das 5h. As missas acontecem na Basília Santuário do Senhor do Bonfim às 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 17h e 18h30. A Novena da Festa do Senhor do Bonfim terá início no dia 4 de janeiro e se estenderá até o dia 13, sempre às 19h. Dia 14, domingo será o dia maior da festa, com missa solene, às 10 horas, presidida pelo arcebispo primaz do Brasil, D. Murilo Krieger.

A festa de 2018 terá como tema: Origem, identidade e missão do amado Jesus, Senhor do Bonfim e o lema Quem dizes os homens ser o Filho do Homem (Mt 16,13), que serão desdobrados em subtemas para cada noite da novena. As novidades foram apresentadas em entrevista coletiva no início do mês, na sede do projeto Bom Samaritano, no Bonfim. Segundo o reitor da Basílica, Padre Edson Menezes Silva, as fitinhas do Senhor do Bonfim expressam uma das práticas da piedade e religiosidade popular do povo. As mesmas serão queimadas em solenidade posterior à festa, com oração de êxito.

(Foto: Arquivo CORREIO)

Nos dias 6 e 7/01 e 12 e 13/01, após a novena, serão realizados cortejos culturais, com a participação de folguedos, Ternos de Reis e outros grupos na Praça do Bonfim.

O padre destaca que a Lavagem de Corpo e Alma tem três dimensões: espiritual, integrativa - promovendo o encontro e o diálogo entre pessoas, religiões, nacionalidades, culturas - e social-caritativo, já que os participantes podem adquirir camisetas e o kit que contém também um boné e uma garrafa com água para ser abençoada na chegada à Colina Sagrada. A renda será revertida em prol das ações desenvolvidas pelo Projeto Bom Samaritano. “Nosso objetivo é banhar a Cidade de Salvador de solidariedade e paz”, diz o padre.