Fiéis terão Wi-Fi gratuito na concentração da Lavagem do Bonfim

Rede estará disponível entre a Conceição da Praia e a Praça Cayru

Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Não basta ir a pé, tem que fazer selfie e postar. E quem vai levar o smartphone para a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (11), vai ter como fazer isso sem gastar o pacote de dados. É que no início do percurso, a Prefeitura, através da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), vai disponibilizar rede de Wi-Fi gratuita na concentração do cortejo, na região da Igreja da Conceição da Praia até a Praça Cayru.

Os participantes do evento poderão se conectar à internet através da rede #CONECTA_SALVADOR. A partir daí é cuidar para não "perder" o smartphone, afinal, não é raro o povo esquecer o aparelho nas mãos de algum desconhecido que pegou emprestado sem avisar - a polícia costuma chamar isso de furto.

A turma da imprensa também vai poder fazer os registros e envios de informações da festa usando uma rede disponibilizada pela prefeitura: basta olhar na lista de redes disponíveis e clicar em #COGEL_IMPRENSA, com senha a ser fornecida pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom). Por fim, os órgãos da administração municipal utilizarão a rede #COGEL_CORPORATIVO.

Segundo a assessoria da prefeitura, na mesma região a Cogel instalou câmeras de monitoramento para ordenamento e apoio técnico das secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o diretor-presidente da Cogel, Alberto Braga, desde o ano passado que a conectividade nas festas de Salvador é uma realidade, a exemplo do Carnaval e do Réveillon. “No próximo dia 2 de fevereiro, na Festa de Yemanjá, as pessoas também vão poder navegar gratuitamente pela internet, através da rede #CONECTA_SALVADOR”, declarou Braga, em nota.