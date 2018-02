Fies terá juros zero para estudante com renda familiar de até 3 salários mínimos

Antes da decisão a taxa era de 6,5% ao ano; inscrições começam este mês

Aqueles que desejam ingressar no Ensino Superior neste ano devem ficar atentos às mudanças oferecidas pelo Novo Fies. A partir deste semestre, haverá a oferta de novas vagas com financiamento a juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Serão 100 mil vagas para essa categoria. Antes das mudanças, a taxa de juros era de 6,5% ao ano.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressalta que as novas regras devem facilitar o acesso ao ensino superior. "Nas mudanças introduzidas a gente assegura 300 mil vagas nos três modelos de FIES. O FIES 1, com juros zero para 100 mil contratos. Basta lembrar que o FIES antigo tinha juros de 6,5% ao ano, com o início de pagamento só depois que o estudante tiver renda, ou seja, se ele não tiver renda ele não paga, até quando ele tem um emprego ou uma fonte de renda estável."

O programa também vai oferecer vagas exclusivas para alunos que tenham renda familiar per capita de até cinco salários mínimos e que morem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos, segundo o ministro da Educação, virão dos fundos constitucionais regionais.

"O FIES 2 com fonte dos Fundos Constitucionais, com juros na média de 3% ao ano, também metade da taxa de juros praticada pelo FIES antigo e atendendo o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste."

Há ainda o financiamento que será realizado com recursos do BNDES e atenderá estudantes de todo o país.

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, começam em fevereiro. Quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e tirou nota superior a zero na redação, vai poder concorrer a uma das vagas para o primeiro semestre, entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

Essas novidades fazem parte do Novo Fies, que foi lançado no final do ano passado. Para mais informações, os interessados devem acessar o site do Fies: fiesselecao.mec.gov.br. Vale lembrar que o endereço não tem cedilha, nem acento.