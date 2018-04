Fifa promete estudar possibilidade de Copa-2022 ter 48 seleções

Alejandro Domínguez também falou sobre desejo de Mundial de 2030 ser na América do Sul

As próximas edições da Copa do Mundo podem ter 16 seleções a mais. A Fifa já manifestou seu interesse em, a partir do Mundial de 2026, aumentar de 32 para 48 seleções. Agora, a Conmebol engrossa o discurso. O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, defende que a mudança já ocorra em 2022. A declaração foi dada durante o 68º Congresso Ordinário da entidade, em Buenos Aires.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, que estava presente no congresso, disse que vai "estudar" a proposta da entidade sul-americana. Todas as federações da América do Sul também se manifestaram a favor do aumento de equipes no Mundial.

Além de defender o aumento de equipes no maior evento de futebol do mundo, Domínguez também reforçou o desejo de ver a Copa do Mundo de 2030 na América do Sul. Argentina e Uruguai entrarão em candidatura conjunta.

"Como nós pensamos grande e porque queremos fazer justiça, quero fazer a entrega de uma carta de solicitação assinada pelos dez países da Conmebol para que o Mundial de 2022 se jogue com 48 equipes. Estamos pedindo que o Mundial volte à sua casa quando a Copa completará 100 anos", disse Alejandro Domínguez, ao lembrar do primeiro Mundial, de 1930, realizado no Uruguai.