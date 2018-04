Fifa revela 1,7 milhão de ingressos vendidos para Copa do Mundo

Última fase de vendas será aberta no dia 18 de abril

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (3), que já alocou exatamente 1.698.049 ingressos para a Copa do Mundo 2018, que será realizada na Rússia de 14 de junho a 15 de julho. O balanço foi publicado um dia após o término da terceira fase de vendas.



Apenas nesse período, foram comprados 394.433 ingressos pelo site da Fifa . Os torcedores russos foram os mais ativos, com a compra de 216.134 entradas, segundo o comunicado divulgado pela entidade. Os outros dez países que mais compraram bilhetes foram Estados Unidos (16.462), Argentina (15.006), Colômbia (14.755), México (14.372), Brasil (9.962), Peru (9.766), China (6.598), Alemanha (5.974), Austrália (5.905) e Índia (4.509). São cinco países da América Latina no top 10.



Também de acordo com o balanço da Fifa , 53% dos quase 1,7 milhão de ingressos foram adquiridos por estrangeiros e 47% por russos.



A última fase de venda dos ingressos da Copa começará no dia 18 de abril e vai até o final do Mundial, através do site da Fifa. Esta etapa também contará com a aquisição das entradas por ordem de chegada, sujeito a disponibilidade. Quem comprou as entradas até segunda-feira (2) receberá os ingressos em casa, por serviço postal. Quem comprar na última fase precisará retirá-las na Rússia.

Vale lembrar que, para ter acesso aos estádios, todos os portadores de ingressos deverão fazer a Fan ID (identidade do fã). É um documento exigido pelo governo russo para controlar também a entrada das pessoas no país e combater o hooliganismo e possíveis atentados terroristas. Para fazer a Fan ID, clique aqui.