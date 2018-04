Figurante abraçada por Jéssica foi a todos paredões do BBB18

Loira achou que se tratava de uma parente de Kaysar e abraçou a senhora

A presença de uma senhora com um rosto familiar rendeu muitos comentários nas redes sociais na eliminação de Jéssica do BBB18 na terça-feira (10). Na verdade, foi uma confusão da loira, que achou que se tratava de uma parente de Kaysar - ela usava uma camisa com o rosto do sírio, assim como a família dele. Maria da Penha Oliva de Araújo nunca esteve na Síria, não conhece o brother de Curitiba, onde ele mora, e nunca o viu pessoalmente.

“Fui a todos os paredões (da edição) e ganhei as camisas da família. A cada paredão eu levo uma para ficar na torcida. Nessa última eliminação, a produção me colocou na frente e aí ficou parecendo que era da família, mas não sou. Eu era e sou convidada para ficar na plateia”, explicou dona Maria ao Uol. Ela negou ser paga como figurante e diz que arca com os custos de ir e vir para os estúdios da Globo. “Não ganho nada. Só o lanche”.

Dona Maria não gostou da repercussão do caso e teme ser vetada nos próximos paredões. Ela diz que não lembra das palavras que Jéssica sussurou em seu ouvido após ser eliminada. “Ela falou tão baixo que eu não escutei direito, mas sei que ela me chamou de avó, vozinha. Me deu um abraço muito carinhoso e a única coisa que eu fiz foi dizer que a amava”.

Dona Maria também era assistente do "Tudo pelo Audiência", do Multishow, apresentado por Tatá Werneck e Fábio Porchat. Ela ganhou lá o apelido de "Pepeca", pelo qual é conhecida agora pelos amigos e familiares - ela tem três filhos e oito netos. "Não esperava por essa confusão toda. O Porchat até mandou uma mensagem me perguntando se eu estava morando agora na Síria", diz, afirmando que foi reconhecida pelo apresentador.