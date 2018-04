Filha de Beyoncé, Blue Ivy já tem stylist com apenas seis anos

A garotinha tem um profissional para cuidar de seus looks e imagens desde 2013

A filha mais velha do casal Beyoncé e Jay-Z tem muita personalidade e isso a gente já sabe. Com apenas seis anos, a menina já desperta olhares dos fotógrafos, inclusive por seu estilo único. Recentemente, Blue Ivy foi clicada com um modelito que despertou atenção de todos. A pequena tem seu próprio staff quando o assunto é cuidar do estilo pessoal.

O responsável pelo visual de Blue é Manuel Mendez, que já foi assistente pessoal de Beyoncé. O stylist chegou a divulgar em suas redes alguns looks que produzia para a garota, mas só agora a informação foi confirmada pelos representantes de Beyoncé.

Mendez começou a trabalhar com Blue Ivy em setembro de 2013, quando ela tinha apenas um ano e oito meses. Ee tem se dedicado a cuidar da imagem da filha mais velha do casal Carter, o que inclui projetos como o clipe "Family Field", de Jay-Z, fotos nas redes sociais de Beyoncé e até mesmo as fantasiasa de Halloween.