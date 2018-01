Blue Ivy motivou vários memes nas redes sociais depois de dar bronca na mãe e 'controlar' os pais

Não foi o look da estilista Nicolas Jebran e nem mesmo os US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões) em joias usadas por Beyoncé que chamaram a atenção na noite do Grammy, mas a filha mais velha da cantora e do rapper Jay-Z, Blue Ivy. A pequena roubou a cena e os flashes, acenando para os fãs, dando bronca na mãe, controlando os ‘excessos’ dos pais e comendo biscoito. O resultado não poderia ser outro: muitos memes nas redes sociais. Confira: