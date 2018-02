Filha de vítima de acidente da Paraíso do Tuiuti critica título de vice-campeã; leia relato

Acidente completou 1 ano este mês. Raphaella Pontes não se conforma com título da escola de samba

O título de vice-campeã da escola de samba Paraíso do Tuiuti deixou muita gente feliz, mas também trouxe revolta. Isso porque no Carnaval do ano passado, um carro alegórico da escola atropelou 20 pessoas e deixou uma morta, mas, apesar do acidente continou no grupo especial.

A filha da jornalista Elizabeth Ferreira Jofre, a Liza Carioca, fez um desabafo nas redes sociais sobre um assunto. Ela disse que seria nojo do título de vice-campeã conquistado pela agremiação.

Liza foi a única vítima fatal do acidente que aconteceu no ano passado

(Foto: Reprodução/Facebook)

"Não fizeram nada até hoje. Não nos deram apoio, não nos indenizaram e as vítimas que sobreviveram estão sendo ajudadas por familiares e amigos. Simplesmente cagaram e andaram tipo assim: Busquem seus direitos na Justiça! Um F****-se bem grande!!! Aí colocam um Carnaval fazendo protesto...o sujo falando do mal lavado, porque nem eles fazem a parte deles, nem eles arcam com suas responsabilidades com a tragédia que cometeram na vida de muitos, com a minha mãe que morreu por falta de recurso num Souza Aguiar da vida por Sepsemia. Como eles querem cobrar e falar de política se eles não cumprem nem com a parte q cabe a eles? Hipocrisia, falsidade, falta de amor ao próximo e muita, muita falta de respeito. Nojo e tristeza me definem no dia de hj! (sic)", escreveu Raphaella Pontes.

A Paraíso de Tuiuti não sofreu nenhuma sanção pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Raphaella também criticou os elogios que a escola recebeu pelo desfile - que fez críticas ao trabalho escravo.

Desfile fez críticas ao presidente Michel Temer

(Foto: AFP)

"Ah, mais eles mereceram fizeram um lindo Carnaval?! P**, a piada do ano!! Que punição essa escola recebeu desde o que ocorreu no dia 26/02/17? O que foi feito? Nada vezes nada! Receberem milhões esse ano para por um lindo e rico Carnaval no maior espetáculo da terra enquanto todos que eles fizeram mal buscam uma forma de se reerguer na vida após 1 ano do ocorrido. Merece? Mereceu? Nunca! Não são dignos de nenhum aplauso, nenhum!

Leia o relato completo:

"É muito fácil qd não é sua mãe ou seu parente. É muita alegria a gente comemora e vibra ne? Eu achava q tragédia só acontecia com o vizinho até q a dor bateu tb na minha porta e eu encherguei q acontece com tds ngm ta livre de nd a única coisa q podemos pedir é livramento a Deus. Uma Escola q jamais merecia estar no grupo Especial esse ano. Tinha q ter sido rebaixada sim! Q atropelou 20 pessoas ano passado e fez uma vítima faltal. Q deixou tds as vítimas em Hospital Municipal onde falta o básico tipo gase, dipirona... Tinham condições de colocar as vitimas com mais gravidade em Hospital particular pra tentar com uma saúde melhor sobreviver mais não fizeram... Não fizeram nd até hj, não nos deram apoio, não nos indenizaram e as vítimas q sobreviveram estão sendo ajudadas por familiares e amigos. Simplesmente cagaram e andaram tipo assim: Busquem seus direitos na Justiça! Um Foda-se bem grande!!! Ai colocam um Carnaval fazendo protesto do sujo falando do mal lavado pq nem eles fazem a parte deles, nem eles arcam com suas responsabilidades com a tragédia q cometeram na vida de muitos, com a minha mãe q morreu por falta de recurso num Souza Aguiar da vida por Sepsemia. Como eles querem cobrar e falar de política se eles nao cumprem nem com a parte q cabe a eles. Hipocrisia, falsidade, falta de amor ao próximo e muita, muita falta de respeito. Nojo e tristeza me definem no dia de hj! Ah mais eles mereceram fizeram um lindo Carnaval?! Pqp a piada do ano!! Q punição essa Escola recebeu desde o q ocorreu no dia 26/02/17? O q foi feito? Nd vezes nd! Receberem milhões esse ano pra por um lindo e rico Carnaval no maior espetáculo da terra enquanto tds q eles fizeram mal buscam uma forma de se reerguer na vida após 1 ano do ocorrido. Merece? Mereceu? Nunca! Não são dignos de nenhum aplauso, nenhum! Se tirassem parte dos milhões recebidos e gastos no Carnaval deles pra ajudar e realmente se responsabilizar por td q causaram as famílias atingidas seriam sim dignos de um 2° lugar pra pelo menos tentar reparar um pouco pq nd trará a saúde de nenhuma delas ou a vida da minha mãe de volta. É lamentável ler o meu face hj. Mais como eu disse no início não foi a família de ngm e nem a mãe de ngm foi a minha. O show tem q continuar o resto ficou no passado e já foi esquecido. Bora seguir o Baile. ISSO É BRASIL!!!???????????? PARABÉNS TUIUTI VCS SÃO OS MELHORES"