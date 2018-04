Filho de Carlinhos Brown segue os passos do pai

Por Rafael Freitas

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Salvador, Francisco Buarque de Hollanda, filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque, vai se apresentar pela primeira vez em São Paulo. O músico fará show no dia 18 de abril na Casa de Francisca, no Centro da cidade, e no dia 1º de maio no Bourbon Street, famosa casa de jazz em Moema.

Chico, como é conhecido, é compositor, multi-instrumentista e cantor. Explora, em seu repertório, o diálogo com a música de todo o mundo, carregando influências da MPB, música nordestina, reggae, música instrumental, rock progressivo, jazz, música latina e música sinfônica. Olho nele!

Cafélier ganha exposição coletiva

Agitador cultural silencioso, Paulo Vaz vai abrir seu Cafélier, no charmoso bairro de Santo Antônio Além do Carmo, para comemorar 24 anos de funcionamento. O local, que reúne uma turma boêmia e artistas e fica debruçado sobre a Baía de Todos os Santos, será palco de uma exposição coletiva no dia 18 de abril com curadoria da artista Márcia Abreu.

Em conversa com a coluna, Paulo Vaz contou que o tema será anjos, explorado nas diversas possibilidades artísticas.

Startup baiana foi uma das selecionadas para o Get In The Ring

A startup baiana Construcode, que tem apenas 1 ano de existência, foi escolhida pela banca avaliadora da etapa brasileira do Get In The Ring, a competição internacional de startups, para disputar com mais sete modelos de negócio a representação do Brasil na fase global da competição, que acontece em Portugal no final de maio.

A disputa ocorrerá na sede da InvestSP, em São Paulo, no próximo dia 12, onde a Construcode fará a apresentação do seu aplicativo, que transforma automaticamente projetos de construção civil em etiquetas escaneáveis, para Cristiana Ancangeli, investidora no programa de TV Shark Tank Brasil; Cássio Spina, presidente da Anjos do Brasil; e João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos.

Fieb comemora 70 anos

Imagine você estar circulando por um evento, em Salvador, e se esbarrar com Michel Temer? Foi o que aconteceu, anteontem, no Senai Cimatec, durante a comemoração em torno dos 70 anos da Fieb. Mais de 1.500 convidados estiveram por lá e puderam conferir o discurso do presidente, enaltecendo os méritos de sua própria gestão. Quem mais esteve presente? Clica no aloalobahia.com e confere a galeria completa!

Forneria completa um ano de funcionamento

Para comemorar o primeiro aniversário da Forneria, o chef Celso Vieira e Valeska Calazans convidaram os colegas de profissão e amigos, Edinho Engel, do Amado, José Morchon, dos restaurantes La Taperia e Shanti, e Tereza Paim, do Casa de Tereza, para criarem três pizzas gourmet, que ficarão no cardápio do dia 11 de abril a 11 de maio. Parte da renda obtida com a venda dessas pizzas será revertida para o Instituto de Cegos da Bahia. A Foneria funciona no mesmo local onde já estão a mercearia, o restaurante Pasta em Casa e a Padoca, no Rio Vermelho, em Salvador.

Desconecte-se

Aproveite o domingo para se desligar das redes sociais. Assim, você evita tantas hostilidades. Se puder, leia um livro. De preferência, de Umberto Eco, que defendia: "As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade".