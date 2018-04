Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes é preso com drogas no Rio

Ator estava com namorada e amigas quando foi parado em blitz da PM

O ator Pedro Novaes, 19 anos, filho dos também atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, foi detido com drogas na madrugada deste sábado (7) por policiais militares na divisa entre as cidades de Saquarema e Maricá, interior do Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal Uol, o rapaz, a namorada e mais duas amigas estavam em uma caminhonete Toyota Hilux quando foram parados em uma blitz do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Na abordagem, foram encontradas duas trouxinhas de maconha com Pedro e a namorada.

O casal foi levado para a 82ª Delegacia, em Maricá, onde foram autuados. Os dois vão responder por posse e uso de entorpecentes. O grupo chegou à delegacia à 1h e foi liberado quatro horas depois.

Carreira

Pedro Novaes já participou de diversas campanhas publicitárias, uma delas inclusive ao lado da mãe, e atuou na novela “Sol Nascente”, da TV Globo. Também participou de peças de teatro e é baterista em uma banda de pop rock, a Fuze.

Em entrevista, contou que adora estar envolvido com o mundo artístico e revelou que, na carreira de modelo, é seu próprio empresário. Tanto a mãe quanto o pai do jovem ator ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.