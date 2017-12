Veja vídeo: clima entre os dois era de puro romance neste sábado (30) em um camarote da festa

Alguns famosos vieram curtir o réveillon no Festival Virada Salvador, que acontece desde esta quinta (29) até o dia primeiro de janeiro, entre eles a atriz ex-global Polliana Aleixo. O clima entre ela e o João Lucas, filho do cantor Saulo, era de puro romance na noite deste sábado (30).



O portal iBahia viu os dois aos beijos no espaço vip do evento. Poliana está oficialmente solteira há quase dois anos e o último namorado dela foi o música Renato Beltrão. Veja o vídeo dos dois.