Filho homenageia Gugu: 'Orgulho de ser parecido com você'

Apresentador completou hoje 59 anos

O apresentador Gugu Liberato completou 59 anos nesta terça-feira (10) e ganhou uma bela homenagem do filho, João Augusto, de 16 anos. O adolescente publicou uma foto sua criança ao lado de uma imagem da infância do pai em suas redes sociais e afirmou ter muito orgulho de sua semelhança com Gugu.

"Feliz aniversário, pai. Tenho muito orgulho de ser parecido com você", escreveu João na legenda da imagem.

Além de João, Gugu é pai das gêmeas Marina e Sofia, de 14 anos, todos fruto do seu casamento com a médica Rose Miriam Di Matteo. A família é bastante discreta e não costuma aparecer muito na mídia, mas João usa as redes sociais para compartilhar alguns momentos com o pai e a mãe.