Filhos de ambulantes ganham festa especial na noite da virada

Mais de 50 crianças participaram da comemoração, que teve queima de fogos, ceia com sanduíches, frutas e refrigerantes, mesa enfeitada e até karaokê

Enquanto milhares de soteropolitanos e turistas curtiam a virada de ano na Arena Daniela Mercury, um grupo particular de crianças vivia uma noite especial. Ali perto, na Escola Luiza Tahim, a poucos quilômetros do local da festa, 52 filhos e netos de ambulantes e catadores, que trabalhavam no Festival Virada Salvador, aproveitavam sua primeira festa de Réveillon.

Promovido pelos funcionários do Centro de Acolhimento a Menores, o evento apresentou para muitos deles o significado do Ano-Novo. “Muitos não têm a noção do que é esse momento, é apenas mais um dia que termina e outro que começa”, afirma uma das coordenadoras do espaço, Milena do Nascimento Conceição.

Todas as refeições, inclusive a ceia de Ano-Novo, passam pelo crivo de uma nutricionista.

Por isso, duas comemorações foram organizadas no local. A primeira foi a Festa da Princesa, feita especialmente para as crianças menores. “A ideia foi exercitar o brincar para lembrar que é uma festa”, comenta. O segundo momento foi a Festa da Virada, para as crianças maiores, a partir dos 10 anos, e teve direito a queima de fogos, ceia com sanduíches, frutas e refrigerantes, mesa enfeitada e karaokê. “A intenção é reproduzir o que temos em casa”, afirmou.

Levi Jesus Lima, 14 anos, foi uma das estrelas do evento e cantou para as demais crianças e funcionários presentes. Figura cativa do centro de acolhimento, ele conta que já havia ficado sob a tutela da prefeitura no último Carnaval, enquanto a avó trabalhava, e que pretende voltar na folia desse ano. "Eu acho muito bom porque aqui as tias gostam, cuidam e ajudam a gente. Lá na festa é perigoso e aqui a gente fica protegido”, disse.

Famílias parceiras

Levi não é o único a querer voltar. Segundo Milena, depois de vencida a resistência inicial dos pais, eles se tornam parceiros fieis do projeto. “Eles passam a enxergar a gente como amigos. Deixam de nos compreender apenas como funcionários da prefeitura e passam a nos ver como cuidadores, já que as crianças saem daqui com experiências de vivências, conversas. São crianças que pedem para voltar porque aqui eles têm com quem brincar, o que comer. As famílias que passam por aqui são as primeiras a voltar no evento seguinte.”

A caçula do grupo, Valentina, tem apenas 7 meses.

Segundo Milena, a desconfiança inicial, especialmente por parte das mães, é de saber que um estranho vai estar cuidado da sua prole. “E ainda têm os pais que acham que vão perder seus filhos, já que eles estão sendo encaminhados pelo Conselho Tutelar. Por isso temos muito cuidado na abordagem social para deixar claro que eles não estão perdendo a guarda de seus filhos. Tanto que eles têm o direito de virem visitar a qualquer horário. As exceções são apenas para crianças recolhidas sem identidade ou em situação de risco, que são encaminhadas para uma rede de proteção contínua.”

Trabalho infantil

O serviço de acolhimento é oferecido prioritariamente para os filhos do ambulantes cadastrados e funciona durante todos os dias do Festival. E, apesar de serem proibidos de levar os menores para o evento, sob risco de perderem suas licenças, muitos acabam descumprindo a regra.

“Eles entendem que as crianças não estão trabalhando, mas, de acordo com a legislação, acompanhar os pais no trabalho configura-se também como trabalho infantil. Nesse caso os pais têm duas opções; ou eles podem voltar para casa e perder seu direito de trabalhar naquele evento ou eles deixam a criança sob o nosso cuidado”, reforça a coordenadora.

Direito à proteção e bem-estar

No Centro, que durante o Festival chegou a receber menores de outros municípios, como Simões Filho, Juazeiro e Esplanada, as crianças são acompanhadas por profissionais de diversas áreas, fazem seis refeições por dia e recebem todos os cuidados necessários para garantir a sua proteção, saúde e bem-estar. “Somos educadores sociais que assumimos o cuidado, damos banho, trocamos de roupa, penteamos o cabelo, servimos a alimentação, levamos pro médico e damos remédio, se for necessário, colocamos para dormir, etc.”

"Aqui eles têm todas as refeições, sua higiene pessoal e mental, o direito de brincar e a possibilidade de que seus pais possam ganhar dinheiro honestamente.”

Milena reafirma que a proteção é um direito legal de toda criança. “Esse espaço é importante porque podemos garantir que essas crianças e adolescentes estão bem alimentados e seguros. Aqui eles têm todas as refeições, sua higiene pessoal e mental, o direito de brincar e a possibilidade de que seus pais possam ganhar dinheiro honestamente”, diz a coordenadora.

Esperança de uma vida melhor

Esse cenário só reforça a importância de momentos como o promovido na noite do dia 31. “A passagem do Ano-Novo, enquanto vivência de começar uma vida nova, é inédito pra eles. E dentro desse contexto, a gente tenta dizer que pobreza e vulnerabilidade não são ausência de felicidade. A gente pode até não ter o dinheiro, mas a felicidade que certos momentos nos propiciam tornam nossas vidas diferentes”, comenta.

“A gente acredita que fazendo esses momentos festivos e alegres a gente dá para a criança aquilo que talvez ela tenha perdido, que é a esperança de poder ter um futuro diferente. Propiciar esse momento de contentamento, de alegria, de comida, é poder pensar que amanhã você pode ter uma vida melhor”, conclui.