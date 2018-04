Filme Aos Teus Olhos discute difamação nas redes sociais

Daniel Oliveira vive professor de natação acusado de abusar de alunos

Rubens (Daniel Oliveira) é um professor de natação infantil que costuma tratar os alunos com bastante atenção e carinho. Mas, quando o pai de uma das crianças enxerga segundas intenções nas atitudes do professor com os garotos, ele é denunciado por abuso.

E, antes mesmo de uma investigação, Rubens é condenado pela sociedade por causa de um texto que a mãe de uma das crianças publica na internet, assegurando que o professor realmente abusava dos garotos. Acontece, então, o que se tem chamado de linchamento virtual e, em menos de 24 horas, o professor passa de mocinho a vilão.

O filme é inspirado na peça espanhola O Princípio de Arquimedes, do catalão Josep Maria Miró. A direção é de Carolina Jabor, a mesma de Boa Sorte (2014). A diretora diz que o que mais a impressionou na peça foi a condenação de uma pessoa antes de ser julgada: “Eu li num momento em que estava questionando o poder das redes sociais, acompanhando discussões polêmicas em grupos de WhatsApp, e o linchamento virtual de algumas pessoas que tinham suas vidas modificadas. E achei que os dois temas poderiam se complementar numa história. A rapidez da troca de mensagens na internet não deixa tempo para reflexão, o que pode ser muito perigoso”, avalia.

Daniel Oliveira também revela preocupação com o julgamento precipitado que se faz das pessoas na internet: “Hoje muita coisa acontece antes do incêndio de verdade. A pessoa está na dúvida e, se postou, já era. É um reflexo das atitudes ou palavras que você diz fora do mundo virtual”.

O que mais tem chamado a atenção no filme é a dubiedade que a diretora deixa: o filme não responde claramente se Rubens é culpado ou não e a decisão fica por conta do espectador. No Festival do Rio, o filme foi contemplado com os prêmios de melhor roteiro, melhor ator (Daniel de Oliveira), melhor ator coadjuvante (Marco Ricca) e melhor longa de ficção pelo voto popular.