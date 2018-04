Filme Estrelas Além do Tempo é adaptado para virar série

O canal National Geographic é o responsável por transformar a obra para a televisão

Indicado ao principal prêmio do Oscar em 2017 (de Melhor Filme), o aclamado Estrelas Além do Tempo, vai ser transformado em uma série de televisão. A adaptação foi divulgada pela revista estadunidense Variety.

O projeto será feito pelo Nat Geo, que tem passado a investir em séries nos últimos anos. A emissora já produziu, por exemplo, a sequência Genius, uma antologia sobre gênios que já mostrou, em sua primeira temporada, a vida de Albert Einstein. Na segunda fase da trama, o foco fica para Pablo Picasso.

Apesar da confirmação, a transformação de Estrelas Além do Tempo para a TV ainda está em estágios iniciais, sem previsão de estreia ou elenco divulgado. Foi informado na fonte inicial, porém, que os produtores executivos do longa original, Peter Chernin e Jenno Toppin, estão envolvidos no novo projeto.



O filme, que conta com as atrizes Taraji P. Henson (de Person of Interest), Octavia Spencer (de A Forma da Água) e Janelle Monáe (de Moonlight), acompanhou a história de três mulheres negras da NASA — Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson — e suas contribuições para a corrida espacial americana. As mulheres afro-americanas foram elementos cruciais na vitória dos EUA e se tornaram heroínas da nação, mas acabaram sendo excluídas dos livros de história.



