Filme Ó Paí, Ó 2 começa a ser rodado na Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro

por Ronaldo Jacobina

Dez anos depois de lançar o filme Ó Paí, Ó, que mais tarde viraria um seriado, produzido e exibido pela Rede Globo, Monique Gardenberg vai reunir outra vez o elenco numa nova versão do longa-metragem. A cineasta já está em Salvador trabalhando na nova produção que terá as primeiras cenas filmadas durante a Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho.

Ó Pai Ó, 2 vai contar com o mesmo elenco do filme original, ficando de fora apenas Wagner Moura, que já havia assumido outros compromissos. Lázaro Ramos, Dira Paes (que já se encontra na cidade com parte da equipe), Érico Brás, Tânia Tôko e Lyu Arisson já estão escalados para a nova produção que ainda não tem data prevista de lançamento.

Na nova história, os protagonistas moverão céu, mar e terra para chegar a tempo à festa e entregar uma grande oferenda à orixá com um só pedido, conquistar a casa própria. Depois das filmagens das primeiras cenas, o elenco deverá se reunir para ajustar o texto final, seguindo a idéia original do Bando de Teatro Olodum de fazer uma criação coletiva. Após essa etapa, os atores iniciarão os ensaios para encarnar seus personagens e retomar as filmagens no Pelourinho.

O ator Lázaro Ramos como o divertido Roque no filme Ó paí, ó, em 2007, voltará a encarnar o personagem uma década depois (Foto: Divulgação)

Restaurante Preta vai fechar as portas na Ilha de Maré e abrir em Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades, no começo de março

Quem aproveitou o restaurante Preta, na Ilha de Maré, aproveitou, quem não aproveitou, ou quer aproveitar mais, deve correr para reservar logo sua mesa. É que o charmoso espaço vai fechar as portas no final de fevereiro e mudar, definitivamente, para Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades, no começo de março. “Cumprimos um ciclo aqui em Ilha de Maré e vamos iniciar um novo na Ilha dos Frades”, conta a proprietária Angeluci Figueiredo, a Preta. No novo endereço, que manterá a mesma bossa e o mesmo charme do atual, a empresária e cozinheira quer dar mais conforto e melhor infra-estrutura a sua fiel clientela. As novas instalações do Preta - que está ainda mais integrado a natureza e muito mais charmoso - seguirão o mesmo estilo descolado do original com capacidade para até 60 pessoas. Por isso, a empresária alerta que é fundamental fazer reserva, visto que sua experiência na Ilha de Maré mostra que há pouca rotatividade de mesas. “As pessoas chegam aqui e ficam até o fim do dia, por isso é importante reservar”, explica.

Acima, a fachada do novo restaurante Preta, em Ponta de Nossa Senhora; abaixo o atual Preta que fecha o ciclo na Ilha de Maré no final de fevereiro (Fotos: Divulgação)



Pousada de charme com a marca Preta



Esta, aliás, não é única novidade que Preta está preparando para quando este verão passar. No próximo, ela vai abrir uma charmosíssima pousada ao lado do restaurante. A idéia, segundo conta, é oferecer uma experiência completa aos visitantes da Ilha dos Frades. O empreendimento contará com apenas seis apartamentos e serviço de luxo, mas com aquela pegada de charme e muita bossa que se tornou marca registrada da empresária baiana. Para quem não sabe, a Ilha dos Frades foi a primeira no Brasil a receber a Bandeira Azul que reconhece praias e marinas que fazem gestão ambiental responsável.

A fotógrafa e cozinheira Angeluci Figueiredo está focada nos novos projetos para a marca Preta em 2018 (Foto: Divulgação)

Acepipes de Tereza

Tereza Paim vai montar seu tabuleiro de mingaus, caldinhos e outros acepipes locais, a partir das 6h, do dia 2 de fevereiro, na porta do restaurante Casa Tereza, no Rio Vermelho. Este é o quinto ano consecutivo que a chef monta sua barraca no dia da festa de Iemanjá e mantém seu restaurante de portas abertas durante todo o dia.



Axé para todos

Ainda nem chegou o Carnaval e Chico Kértesz já está pulando de alegria. È que o filme Axé – Canto do Povo de Um Lugar será exibido pelo canal fechado GNT em dois momentos: na quinta (1/2), à meia-noite e no domingo (11/2) 00h30.



Feijoada

Eduardo Andrade e Cíntia Muricy estão preparando uma feijoada para festejar Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no RV Lounge, no Rio Vermelho. A festa vai começar às 13h e vai durar até o fim do dia, quando terá inicio a Enxaguada de Carlinhos Brown.

Cintia e Eduardo promovem feijoada no RV Lounge, na Vila Caramuru, no Rio Vermelho, no dia de Iemanjá (Foto: Divulgação)





De bobeira na Bahia

Depois de percorrer a Europa com a turnê do show Combattente, que encerrou a temporada naquele continente no final de 2017 após 100 apresentações, a cantora Fiorella Mannoia veio descansar na Bahia, como faz todos os anos. Aqui, a diva italiana reencontra os amigos que conquistou e caminha quase anônima pelas ruas da velha cidade pela qual nutre fortes ligações afetivas. Digo quase, porque vira e mexe, é reconhecdida por um fã. Mas ela encara de boa. A artista fica na Bahia até a próxima semana quando embarca de volta para Roma e de lá segue para Nova York, onde encerra a maratona de shows no Town Hall, no dia 23 de fevereiro. Apaixonada pelo Brasil, e especialmente pela Bahia, onde tem casa há muitos anos, Fiorella já se apresentou em São Paulo e em Salvador (no TCA) durante a Copa de 2014.

A cantora italiana Fiorella Mannoia curte férias na Bahia antes de partir para último show da turnê Combattent, en Nova York (Foto: Angeluci Figueiredo/ Divulgação)

Show de hits

Falando em diva, Maria Bethânia vai voltar ao palco com o espetáculo que percorreu o Brasil em 2017 cantando seus grandes hits. Desta vez, a baiana se apresenta nos dias 6 e 7 de março, na casa de shows Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para gravar um novo DVD que será lançado ainda este ano.

Maria Bethânia vai revisitar seu repertório de clássicos e reuni-lo num DVD gravado ao vivo (Foto: Luis Pellegrini/ Divulgação)

Água no feijão

Uma semana depois de promover seu tradicional Feijão VIP, a quituteira Dadá desembarca hoje com suas panelas na Reserva Sauípe. Lá, ela vai cozinhar para os visitantes do stand de vendas da Odebrecht Realizações e, quem sabe, ajudar a atrair prováveis compradores para o empreendimento.

Balada no mato

Mais um espaço público será ocupado para festa. Desta vez, a balada que promete elegância, luxo e mistério, vai acontecer no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, em meio ao que restou da Mata Atlântica naquela região. O evento, que exige dress code black dos seus 400 convidados, é para marcar o lançamento nacional das cervejas Skol Beats Fire & Frost. No line up, os DJ’s Alexandre, Camila Peixoto e Cabral. A balada é exclusiva para convidados da cervejaria.



Os Djs Álexandre, Cabral e Camila Peixoto integram o line up da festa que começa às 20h, no Parque Tecnológico, na quarta (31)

Cozinha de raiz

O livro Arte Culinária na Bahia que reúne os primeiros registros feitos por Manuel Querino da cozinha genuinamente baiana. ganhou uma nova edição. A obra, que teve a primeira edição c0-produzida pelo Theatro XVIII e Editora P55, sai agora com o selo da Assembléia Legislativa da Bahia. A obra, que tem prefácio da escritora e dramaturga Aninha Franco, terá lançamento no dia 30, às 19h, no restaurante Villa Bahia, no Terreiro de Jesus. Nesta leva, foram impressos mil exemplares que serão distribuídos gratuitamente nos diversos restaurantes que reproduzem as receitas originais.