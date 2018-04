Filme Pantera Negra desbanca bilheteria de Titanic nos EUA

Trama é, agora, a terceira mais assistida dos cinemas nos EUA e tem 10ª maior bilheteria mundial

Em seu segundo mês em cartaz nos Estados Unidos, o filme Pantera Negra continua a quebrar recordes enquanto prossegue entre as principais bilheterias do país. O filme da Marvel já havia superado o longa Os Vingadores como a maior bilheteria de super-herói, mas a sua última façanha conseguiu ser superior. No último fim de semana, o herói dos quadrinhos desbancou o filme Titanic do terceiro lugar entre as maiores bilheterias da história em solo americano.



Na sexta-feira, o filme atingiu o marco de 659,3 bilhões de dólares em vendas de ingressos nos EUA. Neste sábado (ainda sem números oficiais), ele ultrapassa os 659,5 milhões de Titanic. Mundialmente, o filme já conquistou US$1,29 bilhões, sendo a 10ª maior bilheteria de todos os tempos.



Desde 1997, quando estreou, Titanic ocupava o pódio das maiores bilheterias. Vencedor de 11 Oscars atualmente, poucos acreditavam, na época, que o filme conseguiria recuperar o investimento de US$ 200 milhões. O romance de Leonardo di Caprio e Kate Winslet à bordo do transatlântico que afundou em 1912 reinava com a 'medalha de ouro' até ser desbancado em 2009 por Avatar, outra produção do mesmo diretor, James Cameron.



Ainda seguem na frente de Pantera as tramas de Avatar (760,5 milhões) e Star Wars – O Despertar da Força (936,7 milhões), que atropelhou os outros dois longas (Titanic e Avatar) no seu ano de lançamento, em 2015. Somando os alcances em todo o planeta, quem lidera ainda é Avatar, com US$2,78 bilhões.



Atuais

Voltando ao último fim de semana, o filme da Marvel terminou em quarto lugar, ficando atrás do suspense Um Lugar Silencioso, com Emily Blunt, que faturou US$ 50 milhões (tendo custado US$ 17 mi). Jogador Número 1, de Steven Spielberg, caiu para segundo com mais US$ 25 milhões. O terceiro colocado foi a comédia teen Não Vai Dar, com US$ 21,4 milhões, enquanto Pantera somou mais US$ 8,4 milhões.



