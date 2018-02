Filme que conta história do príncipe Harry com Meghan Markle já tem elenco

Estreia do longa está prevista para antes da cerimônia do casamento real, que acontece 19 de maio

O romance do príncipe Harry com a sua noiva, Meghan Markle, vai para as telinhas em formato de filme. O canal americano Lifetime anunciou que estará encarregado da nova produção, intitulada de Harry & Meghan: The Royal Love Story (A História de Amor Real, em tradução livre).



O filme é uma sequência do longa anterior, que conta a história do príncipe William e da sua esposa, Kate Middleton. A produção, feita pela mesma emissora, foi exibida onze dias antes do casamento dos dois. Confira trailer do primeiro longa (sem legenda):







A emissora já afirmou que o novo filme apresentará a história de Harry e Meghan indo desde quando o casal se conheceu até o momento em que houve a grande atenção da mídia com o anúncio do noivado.



O longa será dirigido por Menhaj Huda (que acompanhou a série The Royals) e terá produção executiva de Merideth Finn (de O Ritual) e Michele Weiss (de Querido John). A estreia está prevista para acontecer antes da cerimônia do casamento real, marcada para o dia 19 de maio.



Elenco

Apesar do filme ter sido anunciado há alguns meses, a novidade, de fato, é que ontem, na segunda-feira (5), o canal Lifetime anunciou os atores que interpretarão o príncipe Harry e Meghan Markle na produção.







Parisa Fitz-Henley vai dar vida, nas telas, para a Meghan, que também é atriz e fez papel de destaque na série Suits. A atriz que estará no filme é mais conhecida por ter dado vida ao interesse amoroso de Luke Cage, sendo Reva Connors na série da Netflix e em Jessica Jones, também do streaming. Mais recentemente, Parisa estrelou o drama sobrenatural da NBC, Midnight, Texas, dando vida à bruxa Fiji Cavanaugh.







Já Murray Fraser é o ator que vai interpretar o filho caçula de Charles e Diana. Em 2017, o britânico fez uma aparição na segunda temporada de Victoria e atuou na série criminal The Loch. A semelhança entre o ator e o príncipe, no entanto, vem sendo criticada, principalmente pela cor dos olhos. Mas, no filme, a visão poderá ser bem diferente. Agora, é aguardar.



As gravações do projeto começam nesta semana e serão feitas em Vancouver, no Canadá, e em Los Angeles, nos EUA.