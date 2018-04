Filme solo de Batgirl entra em processo de produção

Filme será roteirizado por Christine Hodson e ainda não tem elenco confirmado

Depois que o roteirista e diretor Joss Whedon abandonou o filme solo da Batgirl, afirmando que "demorou pra perceber, mas não tinha uma história", o público considerou o projeto como engavetado, apesar de rumores circularem na web indicando que a Warner fez o cancelamento por desejar ter mais mulheres dirigindo filmes protagonizados por um elenco feminino.

Na segunda-feira (09), a revista norte-americana THR, divulgou o que faria jus aos rumores: o filme não somente está confirmado, como será escrito Christine Hodson, roteirista do filme solo do Bumblebee (que conta com a atriz e cantora Hailee Steinfeld). Hodson também roteirizou o filme solo da personagem Harley Quinn com a equipe feminina Birds of Prey, ainda sem data de lançamento prevista.



Joss Whedon, que dirigiu os dois primeiros filmes dos Vingadores, também não conseguiu tirar do papel um longa da Mulher-Maravilha.



A Batgirl é tida como uma das personagens mais famosas do Universo Batman, e sua versão mais expressiva é a que apresenta Barbara Gordon, filha do Comissário Gordon, como a heroína.



A trama, ainda sem elenco confirmado, não emitiu nenhuma novidade além da confirmação e do nome de Christine, mas fãs especulam que o papel principal fique para a cantora e atriz Hailee Steinfeld. Será?