Filme Todo Dia quebra preconceitos desde o trailer e ganha data de estreia

Obra baseada em best-seller convida o público a enxergar charme, amor e paixão para além de aspectos exteriores

Imagine ter que acordar todos os dias em um corpo diferente, em uma vida diferente, precisando viver aquele dia para uma pessoa que você não conhecia antes. "Não é tão difícil, porque eu sempre lembro o quanto cada um é único e, simultaneamente, tão igual ao outro", pontua o personagem A, no livro de David Levithan, que se tornou best-seller desde 2013, sendo aclamado pela mídia estadunidense, como foi pelo jornal The New York Times. Após cinco anos de sucesso em vendas, a obra Every Day (Todo Dia, em tradução livre), ganha sua adaptação para os cinemas, com previsão de lançamento para o dia 24 de maio deste ano.



Assim como no livro, o protagonista A não tem um gênero definido. Não importa o lugar ou a personalidade, A precisa se adaptar a uma nova vida a cada novo despertar, mesmo que só por um dia. Depois de 16 anos vivendo assim, A já aprendeu a seguir as próprias regras: nunca interferir, nem se envolver. Até que uma manhã acorda no corpo de Justin e conhece sua namorada, Rhiannon. A partir desse momento, todas as suas prioridades mudam, e, conforme se envolvem mais, lutando para se reencontrar a cada 24 horas, A e Rhiannon precisam questionar tudo em nome do amor.



A produção garante a essência das páginas de Levithan, formulando um amontoado de metáforas que levam a quebras de preconceitos. O tema pode parecer clichê, em meio a tantos debates decorrentes do século, mas a forma de apresentar tantos pontos em uma única trama, pode ser um novo jeito de pensar com a emoção.

Até 2016, obra literária já tinha alcançado 40 mil exemplares vendidos só no Brasil

(Foto: Capa/Divulgação)

O trailer, lançamento da Paris Filmes, já foi divulgado. Confira a versão dublada clicando aqui e a legendada abaixo:





Com direção de Michael Sucsy, mesmo que dirigiu o romance Para Sempre, a produção é protagonizada pela atriz Angourie Rice (que interpreta Rhiannon) e conta com participação do garoto trans Ian Alexander (da série de ficção científica da Netflix: The AO), enquanto reforça a consciência de A se manifestando em pessoas de diferentes genêros, cores, alturas e pesos. Em 2016, o livro ganhou uma segunda versão, mostrando as situações sob a perspectiva de Rhiannon.



Com pouco mais de 2 minutos, o trailer é marcado pela música What About Us, da cantora Pink, e apresenta situações incomuns, que despertam uma paixão a partir da essência de uma pessoa, acima de quaisquer atributos externos. Confira o clipe da canção: