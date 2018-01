Filmes sobre prostituição serão exibidos em mostra no Muncab

Por Giuliana Mancini (interina)

Produções audiovisuais sobre a prostituição - e com o próprio olhar das prostitutas - serão exibidas no Museu da Cultura Afro-Brasileira - Muncab. O projeto foi batizado de Todo Poder às Putas e acontecerá durante este mês.

Na abertura, dia 10, às 18h30, será apresentado ao público o documentário francês Prostituição, de Jean-François Davy, filmado na década de 1970.

O cartaz do documentário francês Prostituição: exibição no Muncab

(Foto: Divulgação)

Mas haverá ainda sessões dias 17, 24 e 31, sempre seguidas de bate-papos. No primeiro, o encontro é com as feministas Monique Prada, de Porto Alegre, e Santuzza Alves, de Belo Horizonte.

A iniciativa faz parte da exposição Mulher Dama, com imagens registradas pelo fotógrafo Flávio Damm na antiga zona de prostituição de Salvador em 1966.