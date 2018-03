Final de Game of Thrones terá mortes importantes

HBO anunciou que a última temporada só deve ir ao ar em 2019

Quem está na expectativa para a reta final de Game of Thrones, é melhor se preparar: muitas mortes vão acontecer. É o que afirmou Francesca Orsi, executiva da HBO.

Falando em uma conferência em Israel, ela falou do momento em que esteve presente na leitura dos seis últimos episódios da série.

“Foi um momento poderoso em nossas vidas e nossas carreiras. Ninguém do elenco tinha recebido os roteiros previamente e, um a um, eles começaram a saber de suas mortes”, afirmou Francesca

Depois de uma maratona lendo os roteiros, ela afirmou que todos levantaram para uma salva de palmas. "No fim, todos estavam com lágrimas nos olhos”.

Em janeiro, a HBO confirmou que os seis últimos episódios da série não vão ao ar antes de 2019. “Essa data foi baseada em quando achamos que poderíamos entregar episódios que nos deixassem orgulhosos. Então, não acho que é um atraso, é o tempo que precisamos para entregar as coisas no nível que os fãs esperam”, disse o presidente da HBO, Casey Bloys.

A atriz Maisie Williams, que vive Arya, afirmou mais tarde que provavelmente os episódios serão exibidos a partir de abril de 2019.