Final do Super Bowl será exibida neste domingo (4)

O cantor Justin Timberlake vai se apresentar no encontro decisivo da liga esportiva

Quem curte os jogos da National Football League tem, nesse domingo, a oportunidade de assistir à final do Super Bowl, ao vivo, em duas salas de Salvador. A disputa será entre o New England Patriots, que vai tentar ganhar a taça pela sexta vez, e o Philadelphia Eagles, que não participava de uma final da NFL há 13 anos.

Narrado por Rômulo Mendonça e Paulo Mancha, o evento esportivo repete a final de 2005 na qual o Patriots, time de Tom Brady e favorito para levar a taça, saiu vitorioso da disputa com os Eagles. O show fica por conta do esperado Justin Timberlake, que apresenta sucessos como SexyBack, Mirrors e Can’t Stop the Felling.

Horários de exibição

UCI Shopping Barra 5: 20h | Cinemark 6: 20h

Ingresso: R$ 60 | R$ 30



