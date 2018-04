Final do The Voice Kids terá quatro candidatos

Os pequenos candidatos brigarão pela preferência do público e pelo prêmio de R$ 250 mil

Eduarda Brasil, Mariah Yohana, Neto Junqueira e Talita Cipriano. Esses são os nomes que disputam hoje(08) a final do The Voice Kids, às 14h. Os pequenos candidatos brigarão pela preferência do público e pelo prêmio de R$ 250 mil, além da a produção de um disco com uma grande gravadora. Pela primeira vez na história do programa, quatro candidatos chegam a final juntos, isso porque, durante a semifinal, se configurou um empate entre Talita Cipriano e Mariah Yohana, ambas com 45 pontos. Diante deste empate, a decisão final coube então ao técnico Carlinhos Brown, que decidiu pela permanência de Talita Cipriano. Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano. Diante disso, decidiu-se que ambas as candidatas continuam no programa. De acordo com o técnico Carlinhos Brown, a preparação da dupla está sendo feita com toda dedicação e cuidado. “Estamos tratando esses pequenos grandes talentos com todo carinho”, diz, ressaltando que a união dos quatro. “ A trajetória que eles traçaram até aqui é tão bonita que eu tenho certeza que todos vão tirar de letra as apresentações da final. O principal que eu tento passar sempre pra eles é que o The Voice Kids é uma etapa da vida deles”, pontua Brown, dizendo que ser o ganhador da temporada não deixa de torná-los grandes vencedores. “Todos eles são vencedores e carregam um talento enorme. Participar do reality passa a fazer parte da bagagem como artista e só tem a acrescentar ao futuro promissor de todos eles”, finaliza.