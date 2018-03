Por Giuliana Mancini

A galera da FitDance irá embarcar rumo aos Estados Unidos em junho. É que os dançarinos foram convocados para ir para Orlando e Nova York entre o dia 20 do mês e 9 de julho, junto com adolescentes e a equipe da Kontik Teen. A Trip dos Sonhos – Disney, como foi batizada a viagem, será lançada pelo Grupo Kontik no dia 21, às 19h, no auditório do Hotel Fiesta, no Itaigara. A FitDance, inclusive, fará uma apresentação na ocasião.