Fla decepciona e Corinthians vence na rodada da Libertadores

Rubro-negro fica apenas no empate em 1x1 com o Santa Fé, em casa; alvinegro bate o Independiente por 1x0, na Argentina

O Flamengo decepcionou e ficou no 1x1 com o Santa Fé, da Colômbia, nesta quarta (18), no Maracanã, pelo Grupo 4 da Taça Libertadores. Já o Corinthians sofreu, mas venceu o Independiente, fora de casa, por 1x0, pelo Grupo 7.

Com o Maracanã vazio (pena pelos incidentes na final da Sul-Americana de 2017), o Flamengo abriu o placar logo aos 7 minutos. Diego cobrou escanteio e Henrique Dourado se antecipou ao goleiro Zapata para fazer 1x0.



Aos 26, o Fla teve boa chance para ampliar, quando o árbitro marcou recuo de bola de Tesillo. Paquetá rolou, Diego bateu forte, mas Vargas se jogou na bola e desviou. Quem não faz, toma. O camisa 10 carioca errou passe e armou contra-ataque colombiano. Plata arrancou e só rolou para Morelo empatar.



O time carioca voltou pior do intervalo e o técnico Maurício Barbieri colocou o garoto Lincoln e o volante William Arão no jogo. O atacante teve chance quatro minutos depois, mas Tesillo cortou na hora H. O Santa Fé era perigoso no contra-ataque. Num deles, Arão salvou. Vinicius Júnior teve boa oportunidade aos 20, mas chutou por cima. O Fla era só pressão e o rival se salvava de todo jeito, mas o 1x1 se manteve.

Na Argentina, o Independiente começou o jogo pressionando o Corinthians. Foram 10 minutos sem deixar o alvinegro respirar. Aos poucos, o time paulista melhorou. Ainda assim Silvio Romero, aos 18, teve a primeira boa chance para o Rey de Copas. A bola passou perto. Clayson respondeu aos 26, mas a bola desviou na zaga.



No 2º tempo, o jogo esfriou. Gigliotti teve boa chance, mas chutou mal. Jadson, aos 35, também não finalizou tão bem, mas a bola, defendida por Campaña, bateu na trave, voltou no goleiro e foi pro fundo do gol: Corinthians 1x0. Os argentinos empataram logo depois, com Silvio Romero, mas a arbitragem - erradamente - anulou.

Na quinta (19), tem Racing x Vasco, às 19h15, e Universidad do Chile x Cruzeiro, às 21h30, ambos pelo Grupo 5.



Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, nesta quarta (18), três times garantiram vaga nas oitavas: o Goiás, que havia empatado a ida contra o Avaí em 2x2, venceu em casa por 2x0; o Atlético-MG, que, após golear o Ferroviário por 4x0, em Belo Horizonte, empatou em 2x2 no Ceará; e a Ponte Preta, que bateu o Náutico por 3x0, em Campinas, e perdeu por 1x0, em Recife.