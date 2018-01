Flamengo vence o São Paulo e é tetracampeão da Copinha

Rubro-negro carioca marcou aos dois minutos e segurou a pressão para levantar a taça pela quarta vez

Um gol aos 2 minutos do primeiro tempo de jogo garantiu o tetracampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao Flamengo. O time do técnico Maurício Souza superou o São Paulo na manhã desta quinta-feira (25), no estádio do Pacaembu, por 1x0, com gol de Wendel após escanteio cobrado por Pepê.

O São Paulo buscou o empate durante todo o jogo, criou oportunidades, foi mais ofensivo e deu trabalho para a defesa rubro-negra, que fez boa partida. A equipe paulista teve chances claras de gol, principalmente no segundo-tempo, mas não conseguiu superar o goleiro Yago, que fez grandes defesas.

Ao todo, 33.275 são-paulinos e flamenguistas aproveitaram o feriado de aniversário da capital paulista para apoiar os talentos futuros de seus times. As duas equipes chegaram invictas à final, ambas com 20 gols marcados.

Nomes como Toró, Helinho, Liziero e Igor Gomes, do São Paulo, são fortes candidatos a subirem para o time principal ainda neste ano após as boas exibições na Copinha. Do lado flamenguista, Matheus Dantas e Patrick chamam atenção no setor defensivo.