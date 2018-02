Flu de Feira bate o Santa Cruz e avança na Copa do Brasil

Em casa, Touro do Sertão vence por 2x0, gols de Maranhão e Levi, e agora enfrenta o Náutico na 2ª fase

O Fluminense de Feira está na 2ª fase da Copa do Brasil. Nesta quarta (31), no Joia da Princesa, o Touro bateu o Santa Cruz por 2x0 e avançou para pegar outro pernambucano, desta vez, o Náutico.



A primeira chance do jogo foi do Santa Cruz, mas o chute de Vinicius saiu fácil para a defesa de Deola. Os pernambucanos ainda buscavam o primeiro triunfo em 2018, mas o Flu era mais perigoso. Aos 24, Levi bateu forte e Tiago salvou a Cobra Coral. Sete minutos depois, Roberto finalizou bem e o goleiro pernambucano salvou novamente.



O gol estava amadurecendo e veio aos 40. Tiago não segurou chute de Deysinho e Maranhão abriu o placar no rebote, para a alegria da torcida feirense.



O segundo tempo começou com Levi infernizando a defesa do Santa. Foram duas chances salvas por Tiago. Já aos 40, enfim ele fez. Luiz Paulo cruzou da direita e Levi deu números finais: 2x0.