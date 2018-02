Flu de Feira perde do Náutico e se despede da Copa do Brasil

Touro jogou melhor, mas acabou levando 1x0 do Timbu, nesta quarta (14), no Joia da Princesa

Com muita dignidade, o Fluminense de Feira se despediu nesta quarta (14) da Copa do Brasil. Mesmo melhor em campo, o Touro foi derrotado por 1x0 pelo Náutico, no Joia da Princesa, pela 2ª fase da competição.



O Touro começou melhor jogo usando, principalmente, a velocidade do atacante Levi. Aos 12, o Flu teve a primeira chance, com Roberto Pítio, mas a bola foi para fora. Aos 24, foi Eduardo quem tentou. Bruno defendeu.



Dois minutos depois, o Náutico marcou. Na cobrança de escanteio, Wallace Pernambucano subiu bem e fez 1x0. O Touro tentou responder com Diego Aragão, ele cruzou da direita, a bola desviou em Kevyn, mas o goleiro Bruno estava atento. No final do 1º tempo, o time da casa intensificou a blitz e o zagueiro Breno salvou o Timbu por três vezes.



O 2º tempo foi de um time só. O Touro pressionou o tempo todo e acertou a trave de Bruno, aos 32, com Rodolfo Potiguar. No rebote, o goleiro do Timbu salvou.



O Flu volta a campo no domingo (18), às 16h, contra o Jacuipense, em Riachão do Jacuípe, em partida adiada da 1ª rodada do Baiano.