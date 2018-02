Focado na Copa-2018, Tite recusa amistoso com Portugal

Técnico do Brasil só aceita jogar se partida for dia 3 de junho, mas europeus querem jogar dia 2

O técnico Tite recusou disputar um amistoso contra Portugal, negociado para acontecer no início de junho, às vésperas da Copa do Mundo. A recusa aconteceu porque os europeus queriam que o duelo fosse realizado no dia 2 de junho, mas a comissão técnica da Seleção garante que só entrará em campo caso o duelo ocorra no dia 3.

A CBF não abre mão que o jogo aconteça no dia 3 por causa da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, marcada para 17 de junho, um domingo, em Rostov-on-Don, contra a Suíça. Tite considera inegociável que os atletas cumpram os ciclos de sete dias de treinos entre um amistoso e outro. Sendo assim, os únicos dias disponíveis seriam nos domingos anteriores: 27 de maio, 3 e 10 de junho.

"Portugal queria jogar conosco no dia 2, mas eu disse não. Temos que nos preparar para o Mundial. Com sete dias de treinos eu consigo ter atividades mais fortes, intensas, baixas, específicas. Tem que ser nos dias 3 e 10 porque estreamos no dia 17, para darmos esses ciclos de trabalho onde poderemos distribuir melhor a carga", explicou o técnico ao GloboEsporte.com.

Ainda não há definição de quantos amistosos o Brasil disputará antes da Copa de 2018, mas Tite pretende fazer três jogos. Um no dia 27 de maio, no Maracanã, sem os jogadores que atuarem nos clubes finalistas da Liga dos Campeões da Europa (dia 26 de maio), e outros dois nos dias 3 e 10 de junho, ambos em Londres, contra alguma seleção que for disputar o Mundial.

Certo, por enquanto, são os amistosos contra Rússia e Alemanha, respectivamente nos dias 23 e 27 de março.